Vuelve a reactivarse el incendio del hotel Ibis del Centro de Málaga: las zonas "ocultas", tarea pendiente para los bomberos

Las claves

Las claves Generado con IA El incendio en el hotel Ibis Centro de Málaga se ha reactivado, generando una nueva columna de humo visible desde varios puntos de la ciudad. Los bomberos enfrentan dificultades para extinguir el fuego debido a zonas ocultas en la estructura del edificio, lo que podría obligar a derribar la fachada para acceder a los focos. El inmueble permanece desalojado desde el lunes, con un centenar de huéspedes reubicados y el perímetro de seguridad activo en la zona. La tipología constructiva, con forjado de madera y materiales de insonorización, ha complicado las labores de extinción y ha permitido que el fuego resurja en puntos inaccesibles.

El incendio que desde la madrugada del lunes mantiene en vilo al Pasillo de Guimbarda vuelve a ser protagonista este miércoles. Pasadas las 11:30 horas, una importante columna de humo ha comenzado a salir de la zona alta del hotel Ibis Centro, alertando de nuevo a vecinos y viandantes y obligando a los Bomberos a intensificar los trabajos en el inmueble.

Pese a haberse dado por extinguido en distintos momentos, el fuego parece estar resistiéndose. La nueva columna de humo, perfectamente visible desde diversos puntos de Málaga, ha vuelto a despertar la preocupación por el estado real del edificio y por el tiempo que pueda llevar todavía neutralizar todos los focos.

Desde el Ayuntamiento de Málaga llaman a la calma e insisten en que se sigue trabajando en labores de refresco para evitar que se reavive más, lo que conlleva que pueda salir más humo. "Está controlado", aseguran.

Fuentes de Bomberos consultadas explican que la estructura del inmueble está jugando un papel determinante en estas continuas reactivaciones. El edificio oculta zonas a las que está siendo difícil llegar, espacios interiores en los que el fuego puede mantenerse latente durante horas antes de volver a manifestarse con virulencia, como ha ocurrido este miércoles a media mañana.

Las mismas fuentes no descartan que sea necesario adoptar una medida drástica para poder acceder a esos puntos ciegos: tirar la fachada abajo. La opción, que se maneja como una posibilidad cada vez más real, permitiría a los efectivos alcanzar las zonas ocultas en las que el fuego se está reavivando una y otra vez, pero supondría un paso definitivo en el destino del edificio.

En vídeo

Vídeo de los bomberos de Málaga desde el interior del devastador incendio del Ibis Centro.

Un vídeo grabado por los Bomberos de Málaga capital y difundido este mismo miércoles permite adentrarse de lleno en el devastador siniestro y corrobora la dificultad extrema de la intervención. Las imágenes muestran un operativo que se ha prolongado durante unas 40 horas y que, en todo momento, se ha visto condicionado por la imposibilidad de actuar de manera continuada desde el interior del inmueble.

El concejal de Seguridad, Avelino Barrionuevo, y el jefe de Bomberos, Salvador Castillo, han apuntado precisamente en esa dirección. Ambos han subrayado que la tipología constructiva del edificio ha marcado por completo el desarrollo de los trabajos. "El forjado era de madera y eso ha impedido que se pudiese atajar desde dentro. Hemos tenido que actuar desde fuera con bombas y autoescalas", explicó el edil. Esa misma circunstancia es la que ahora dificulta el acceso a los focos ocultos y la que coloca sobre la mesa la posibilidad de derribar la fachada.

De acuerdo con los primeros datos manejados por los investigadores, el foco del incendio se localizó en el Le Grand Café, desde donde las llamas se propagaron con enorme rapidez debido a la elevada carga térmica del local y a la entrada masiva de oxígeno tras la rotura de las ventanas. Una combinación que, sumada al forjado de madera y a los materiales de insonorización del inmueble, convirtió la actuación en un escenario de altísima complejidad desde el primer minuto.

El hotel permanece desalojado desde la madrugada del lunes, cuando alrededor de un centenar de huéspedes tuvieron que abandonar el alojamiento de urgencia, y el perímetro de seguridad sigue activo en la zona. Durante la tarde del martes, los Bomberos estuvieron tratando de salvar objetos personales de los turistas alojados en las habitaciones menos dañadas. "Quedan pocas, pero algunas hay", comentaban entonces fuentes de Bomberos. Los alojados fueron trasladados a otro hotel del centro como medida de seguridad en la misma noche en la que se declaró el incendio.

Los Bomberos trabajan ya en sofocar este último foco mientras se evalúan los siguientes pasos. La decisión sobre la fachada, en cualquier caso, dependerá de los informes técnicos y de la evolución del fuego en las próximas horas.