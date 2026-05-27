Confirman el archivo de la causa por malos tratos contra el concejal de Málaga Jacobo Florido: "Termina una pesadilla"

Las claves

Las claves Generado con IA La Audiencia Provincial de Málaga confirma el archivo de la causa contra el concejal Jacobo Florido por malos tratos, desestimando el recurso presentado por su expareja. La resolución destaca la ausencia de indicadores de malos tratos según los informes periciales, y la falta de pruebas suficientes para justificar la acusación. Florido ha celebrado la decisión judicial, asegurando que se ha demostrado su inocencia y anuncia acciones legales por la filtración de información sensible del sistema Viogen. El concejal pide explicaciones al subdelegado del Gobierno en Málaga por la difusión de datos protegidos y considera que hubo un intento de dañar su reputación con fines políticos.

La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado el archivo de la causa abierta contra el concejal del Ayuntamiento de la capital malagueña Jacobo Florido por un delito de malos tratos del que había sido denunciado por su expareja.

En concreto, ha desestimado el recurso de la expareja contra el auto del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Málaga que rechazó el recurso de reforma contra el sobreseimiento provisional de las actuaciones; de forma que confirma dichas resoluciones y declarando de oficio las costas del recurso.

En la resolución, se incide en que "en el auto que se acordó el sobreseimiento provisional han sido analizadas de forma detallada y pormenorizada todas las diligencias de instrucción que se han practicado".

"Se ha expuesto su resultado y se han efectuado valoraciones acerca de su contenido, sin que estas podamos considerarlas ilógicas, arbitrarias o irracionales", se añade en la resolución del Tribunal de apelación.

De igual modo, se precisa que "estamos ante una instrucción que ha durado varios años y en la que se han practicado numerosas diligencias de investigación", aludiendo a ellas. Además, añaden que "no existe por consiguiente la posibilidad de llevar a cabo más diligencias de instrucción por haberse agotado el plazo".

Además, se indica que "del resultado de lo actuado no podemos considerar que haya quedado debidamente justificada la perpetración de los delitos que eran objeto de denuncia por parte de la recurrente".

Por otro lado, sobre el contenido del informe de la UVIG, integrado por el perito forense, el psicólogo y trabajador social, la resolución precisa que son "coincidentes en sus respectivos ámbitos acerca de la ausencia de indicadores de malos tratos, con la especial relevancia que dichos dictámenes tienen en delitos en el ámbito de la violencia de género y familiar, al estar integrados por exámenes de ambos miembros de la pareja, desde distintas perspectivas y con diferentes metodologías".

En relación con la valoración de las manifestaciones de los menores a modo de prueba, se indica que "no se infiere en modo alguno que las conclusiones que al respecto se han hecho por la instructora sean arbitrarias, incoherentes, o ausentes de motivación en la resolución impugnada".

Se añade que la fotografía a la que se refiere la recurrente y en base a la que se emitió informe forense, "no puede ser considerada como suficiente y bastante a los fines de integrar una base indiciaria sólida, no ya solo porque no está datada, sino porque no aparece acompañada de otros elementos que hubieran podido corroborar la causa de esas señales o lesiones que se apreciaban". Al respecto, se indica que el informe forense se limita a "informar acerca de lo que aparecía en la imagen".

En cuanto a la investigación policial acerca de los correos, se precisa que "lo cierto es que el resultado es el que se deriva de los autos, habiéndose agotado la investigación en cuanto a la autoría sin alcanzar resultados esclarecedores, entre otras cuestiones, dado el tiempo transcurrido". "Tampoco se aventuran variaciones esenciales derivadas de posibles pruebas nuevas que pudieran aportarse a un futuro acto de enjuiciamiento", apostilla.

Florido pide explicaciones

El concejal, en su cuenta en redes sociales, ha valorado esta resolución. "La justicia me ha dado la razón", ha dicho, apuntando: "Ha quedado demostrada mi inocencia y la falsedad de las acusaciones que hizo contra mí, con evidente mala fe, mi exmujer, a la que por indicación de la Fiscalía se van a incoar diligencias previas por denuncia falsa".

En el texto, deja claro que no va a entrar en consideraciones personales: "Pese a todo lo ocurrido, le deseo lo mejor. Porque su bienestar será el bienestar de nuestra hija y eso es lo más importante para mí. En ese sentido, paso página sin rencor y con el mejor de los ánimos".

"Termina una pesadilla que ha durado más de dos años", relata Florido, ya que los hechos se remontan a un cruce de denuncias en 2024, al tiempo que incide en que "como por fin ha quedado atrás, es el momento de detenerme en quienes han utilizado aquella falsa acusación para intentar destruirme políticamente y para hacer daño al PP en general y al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga en particular".

Florido ha pedido explicaciones al subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas. "Su entorno informó de que se me había impuesto una orden de alejamiento; en realidad, desinformó, porque la orden de alejamiento se impuso también a mi expareja respecto de mí, detalle que la fuente omitió deliberadamente", ha abundado.

Así, añade que "una vez aclarada la reciprocidad de la orden de alejamiento, varios periodistas tuvieron acceso a un pantallazo de Viogen (el sistema de seguimiento de los casos de violencia de género) donde figuraban mis datos y había rastro de la falsa acusación contra mí".

"Viogen es una red del Ministerio del Interior a la que tienen acceso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los juzgados, las prisiones y los servicios sociales para evaluar el riesgo de los presuntos agresores y proteger a las víctimas. No creo que sea necesario subrayar la gravedad de que se revelara algo secreto, vulnerándose la custodia de información tan delicada, con la finalidad clara de atacarme", ha apuntado.

A su juicio, "ahora procede depurar responsabilidades sobre lo ocurrido porque se utilizó información protegida de acceso restringido para intentar cancelarme".

Florido ha pedido explicaciones a Salas: "Si no él, alguien de su entorno utilizó los medios públicos estatales a su alcance, accediendo a una información protegida, para atentar contra mi reputación con un evidente propósito político".

De hecho, ha anunciado que va a poner este asunto en manos de su abogado "para que estudie el ejercicio de acciones legales. Y lo voy a hacer porque no quiero que esto que me ha pasado vuelva a sucederle a nadie más, represente a quien represente y milite donde milite".