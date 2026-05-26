Así es la letra pequeña del acuerdo de la Comic-Con de Málaga: qué paga exactamente la Junta de Andalucía

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía invertirá 5,9 millones de euros (sin IVA) en la Comic-Con de Málaga 2026 y 2027, destinados a organización, promoción y proyección internacional del evento. La mayor partida del contrato (1,8 millones por edición) se dedicará a zonas de stands temáticos, talleres, networking y eventos profesionales para empresas del sector audiovisual. Más de 2,3 millones de euros se destinarán a campañas publicitarias en medios tradicionales, digitales, prensa y creación de merchandising oficial. Se estima un impacto económico directo de hasta 80 millones de euros anuales y la participación de unas 900 empresas internacionales y al menos 120 pymes andaluzas en actividades de internacionalización.

La Junta de Andalucía ha cerrado el acuerdo de patrocinio por valor de 5,9 millones de euros (sin IVA) para la celebración de las ediciones de San Diego Comic-Con Málaga 2026 y 2027, un contrato que detalla de forma precisa en qué se invertirá la aportación pública para la organización, promoción y proyección internacional del evento.

El convenio, firmado entre la empresa pública Turismo y Deporte de Andalucía y la compañía Dentsu Spain, establece una estructura de gasto orientada principalmente a dos grandes bloques: la creación de espacios profesionales vinculados a la industria audiovisual y el despliegue de campañas publicitarias y promocionales de alcance internacional.

La mayor partida del contrato, 1,8 millones de euros por edición, se destinará a la denominada Zona de Stands Temáticos, Talleres especializados y actividades de networking B2B, un espacio diseñado para posicionar a Andalucía dentro de la industria global del entretenimiento.

Este bloque incluye la organización de un gran evento profesional para empresas del sector audiovisual, zonas de negocio en la denominada Village con espacios de reuniones, una plataforma digital de networking, cabinas de promoción de empresas andaluzas, mesas redondas con expertos internacionales y la producción de contenido audiovisual específico para dar visibilidad a las pymes del sector.

También contempla la elaboración de material promocional y bolsas oficiales con información de empresas participantes, reforzando el objetivo de conectar al tejido empresarial andaluz con compradores e inversores internacionales.

Más de 2,3 millones en publicidad

El segundo gran bloque del contrato corresponde a los servicios publicitarios, con 1 millón de euros en 2026 y 1,3 millones en 2027, destinados a campañas de promoción del destino Andalucía asociadas al evento.

Estas acciones incluyen publicidad en televisión, radio, plataformas digitales y redes sociales, inserciones en prensa nacional e internacional, publicidad exterior en ciudades y recintos, así como la producción de materiales oficiales del evento como programas, acreditaciones, catálogos y señalética.

El contrato también incorpora la creación de merchandising oficial y la presencia de la marca Andalucía en soportes físicos y digitales durante toda la celebración de la Comic-Con.

El acuerdo cubrirá las ediciones previstas del evento, que se celebrarán en Málaga del 1 al 4 de octubre de 2026 y del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2027, y estará vigente hasta la finalización de los servicios correspondientes a la segunda edición.

Dentsu, adjudicataria del contrato en exclusividad para la organización del evento, deberá justificar cada anualidad mediante memorias técnicas detalladas que acrediten la ejecución de los servicios contratados.

Impacto económico estimado

La Junta justifica esta inversión en el elevado retorno económico y mediático del evento. Según las estimaciones incluidas en el expediente, la Comic-Con en Málaga podría generar un impacto directo de en torno a 80 millones de euros anuales, impulsado principalmente por el gasto en alojamiento, restauración y transporte.

El perfil previsto es de unos 70.000 visitantes únicos, con una estancia media de 3,8 días y un gasto diario estimado de 157 euros, de los que alrededor del 70% procederían de fuera de Andalucía.

Además, la organización prevé la participación de profesionales de unas 900 empresas internacionales, lo que incrementaría el impacto económico en otros segmentos vinculados a la actividad congresual.

El impacto del evento también se mide en términos de visibilidad. El expediente estima un retorno de 15 millones de euros en medios tradicionales, 20 millones en medios digitales y más de 3 millones en redes sociales en términos de valor publicitario equivalente.

La Junta considera que la Comic-Con permite asociar la marca Andalucía a valores de innovación, creatividad y cultura contemporánea, alejándose de los modelos turísticos tradicionales y reforzando su posicionamiento como destino de grandes eventos internacionales.

Uno de los objetivos centrales del acuerdo es la proyección internacional del tejido empresarial andaluz. El contrato prevé que al menos 120 pymes de la comunidad participen en actividades de internacionalización, networking y encuentros profesionales con empresas y agentes del sector audiovisual, editorial y del entretenimiento digital.