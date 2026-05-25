MK2 inaugura en Málaga el primer cine premium de la capital con entradas desde 3,50 euros del 8 al 11 de junio

Las claves

Las claves Generado con IA MK2 inaugura el primer cine premium de Málaga capital el 5 de junio en el Parque Comercial Málaga Nostrum, con tecnología avanzada y máximo confort. El complejo contará con 11 salas y cerca de 1.000 butacas reclinables, proyectores láser y sonido 7.1, ofreciendo una experiencia de cine más inmersiva. La programación incluirá grandes estrenos comerciales, cine independiente, ciclos de clásicos y películas en versión original subtitulada (VOSE). Durante la Fiesta del Cine, del 8 al 11 de junio, las entradas costarán solo 3,50 euros, y la Tarjeta MK2 permitirá ver cualquier película por 7 euros.

El 5 de junio. Ese es definitivamente el día en que el Parque Comercial Málaga Nostrum estrenará uno de sus grandes proyectos de ocio de los últimos años.

Ese día abrirá oficialmente sus puertas MK2 Cines Premium Málaga Nostrum, un complejo cinematográfico que aspira a revolucionar la experiencia del cine en la capital con un modelo premium basado en tecnología de última generación, máximo confort y una programación más amplia y especializada.

Ubicado en el edificio del antiguo Conforama, el nuevo espacio se convertirá en el primer cine premium de Málaga capital y en uno de los complejos de exhibición más avanzados de Andalucía.

El recinto contará con once salas y cerca de un millar de butacas, todas ellas reclinables y diseñadas para ofrecer una experiencia más cómoda y exclusiva a los espectadores.

La nueva apuesta de la compañía francesa MK2 supone además un importante movimiento estratégico en Andalucía, donde ya ha acometido renovaciones en sus complejos de Sevilla, Vélez-Málaga y Cádiz, consolidando ahora su presencia en la capital malagueña con un formato de cine que hasta ahora apenas tenía presencia en la provincia.

Butacas reclinables y tecnología láser

Uno de los principales reclamos del nuevo complejo serán sus butacas extra confort reclinables en todas las salas, una propuesta poco habitual todavía en Málaga y prácticamente inédita a gran escala en la provincia.

A ello se suma una potente dotación tecnológica basada en proyectores láser Christie2411 Rbe, sistemas de sonido 7.1 biamplificados y pantallas Harkness Screen, consideradas entre las más avanzadas en proyección digital.

La intención de la compañía es convertir la visita al cine en una experiencia más inmersiva y diferencial frente al consumo doméstico de contenidos audiovisuales.

Aunque la programación incluirá los principales lanzamientos comerciales, MK2 quiere diferenciarse también por una oferta cinematográfica más diversa. El complejo reforzará la presencia de cine independiente, producciones europeas, ciclos de clásicos, cine de culto y películas en versión original subtitulada (VOSE), un tipo de programación mucho menos frecuente en complejos comerciales convencionales.

La apertura oficial al público tendrá lugar el viernes 5 de junio. Entre los primeros títulos anunciados figuran He-Man y los Masters del Universo, Cada día nace un listo —la nueva película de la directora de La Infiltrada—, el regreso de Scary Movie, la cinta inspirada en el fenómeno viral Backrooms y Todo lo que nunca fuimos, basada en la novela superventas de Alice Kellen.

Antes de ello, el jueves 4 de junio, los usuarios de la Tarjeta MK2 podrán acceder de forma anticipada a las instalaciones para conocer las nuevas salas en una jornada exclusiva previa a la inauguración.

Entradas desde 3,50 euros

La apertura coincidirá prácticamente con la Fiesta del Cine, que se celebrará del 8 al 11 de junio. Durante esos días, los espectadores podrán acceder a cualquier película de la cartelera por 3,50 euros, una iniciativa con la que la compañía busca dar a conocer el nuevo complejo al gran público.

Además, MK2 mantendrá su programa de fidelización mediante la Tarjeta MK2, que permitirá acceder a todas las películas cualquier día de la semana por un precio fijo de 7 euros, dentro de la estrategia de la empresa de ofrecer un modelo premium "accesible".

La llegada de MK2 Cines Premium supone también un nuevo impulso para Málaga Nostrum, que en los próximos meses prevé incorporar nuevas propuestas de restauración y ocio para reforzar su posicionamiento como uno de los grandes polos comerciales y de entretenimiento del área metropolitana.