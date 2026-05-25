Bomberos cifra entre el 60% y el 70% la superficie del hotel Ibis afectada por el incendio del Le Grand Café

Las claves

Las claves Generado con IA Entre el 60% y el 70% del hotel Ibis Centro de Málaga ha resultado afectado por el incendio iniciado en el local Le Grand Café. La planta primera del hotel es la más dañada, con partes del forjado desprendidas por el fuego y daños significativos por humo en la mitad más próxima al foco. El incendio, declarado de madrugada, obligó a evacuar a más de cien clientes y trabajadores, todos ellos realojados y sin heridos. La rápida propagación del fuego se debió a la estructura de hierro y madera del edificio y los materiales de insonorización del local afectado.

El jefe del servicio de prevención de incendios del Real Cuerpo de Bomberos, Salvador Castillo, ha estimado que entre un 60% y un 70% del hotel Ibis Centro se ha visto afectado por el incendio declarado durante la madrugada de este lunes en el establecimiento, originado en el local comercial Le Grand Café.

Según ha explicado el responsable del Real Cuerpo de Bomberos, la planta primera del inmueble es la que presenta un estado más comprometido. "La planta primera está bastante afectada, incluso hay partes que se han desprendido del forjado por el efecto de la llama", ha señalado, antes de añadir que el alcance real sobre el resto de las plantas superiores deberá ser determinado por los peritos en los próximos días.

Castillo ha confirmado además que toda la mitad del hotel próxima al foco ha sufrido importantes daños por humo, lo que obligará a una valoración técnica posterior para determinar las zonas habitables.

Sobre las causas de la rápida propagación, el jefe de Bomberos ha reconocido que aún no se conoce con certeza el tipo de material que ardió en el interior del local comercial, aunque sí ha querido subrayar la virulencia del fuego. "Tenía mucha carga de fuego el local y el incendio tenía mucha intensidad, y se ha propagado a las plantas superiores", ha afirmado.

Castillo ha detallado que la prioridad durante las primeras horas de intervención fue evitar que las llamas alcanzaran la otra mitad del edificio. "Ahora principalmente estamos concentrados en evitar la propagación hacia la otra mitad del edificio, que ya parece que lo tenemos controlado", ha indicado el jefe del operativo.

Una vez contenido ese avance, los efectivos se concentraron en enfriar ambas fachadas e ir extinguiendo los focos que permanecían activos. "Lo interesante y prioridad para nosotros era evitar la propagación, que ya lo tenemos controlado, y al siguiente punto es evitar que siga yendo más y extinguirlos lo antes posible", ha resumido.

Al mediodía de este lunes, el incendio estaba controlado, pero no extinguido. Los focos más intensos seguían concentrados en el Le Grand Café, donde se habría originado el fuego, y de forma residual en algunas habitaciones de la primera planta. "El local comercial es lo que sigue teniendo los focos más activos, un poco en las habitaciones de planta primera, pero sobre todo el local es lo que está más afectado", ha precisado Castillo.

Respecto a la duración prevista de las labores, el jefe de Bomberos ha sido prudente: "Ojalá lo supiera, pero parte de la mañana seguro y puede que parte de la tarde también".

El incendio

El incendio se declaró sobre la 1:26 horas de la madrugada del lunes en los bajos del hotel Ibis Centro de Málaga, ubicado en la calle Cerrojo, junto al río Guadalmedina. El fuego, originado en el local del Le Grand Café, que ha quedado completamente destruido, se propagó posteriormente al establecimiento hotelero.

Las características del edificio, con estructura de hierro forjado y madera, así como el uso de materiales especiales para la insonorización, habrían favorecido la rápida propagación de las llamas. A la llegada de los efectivos, el hotel ya estaba siendo desalojado debido a la entrada de humo en sus instalaciones.

Más de un centenar de clientes fueron evacuados sin que se hayan registrado heridos. Accor, firma responsable de la explotación del hotel, ha confirmado que todos los huéspedes y trabajadores se encuentran en perfecto estado de salud y han sido realojados en otros establecimientos del Centro de Málaga.