El futuro de La Marina: de intercambiador a galería de lujo con aparcamiento premium en el corazón de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Un informe encargado por el Ayuntamiento de Málaga propone convertir el futuro intercambiador de La Marina en una galería comercial de lujo y un aparcamiento 'premium'. El objetivo es que este espacio funcione como una extensión de la calle Larios para atraer a marcas de alto nivel que no encuentran locales en el centro y así hacer viable el Plan Málaga Litoral. El plan plantea una única concesión para gestionar este proyecto junto al intercambiador de la Explanada de la Estación, que tendría un enfoque más funcional y de servicios al viajero. La viabilidad del proyecto, con una inversión de 173 millones, requeriría una aportación pública inicial cercana al 30% y garantías de ingresos para la concesionaria.

El futuro de los intercambiadores del Plan Málaga Litoral pasa por un cambio profundo de enfoque.

Un informe encargado por el Ayuntamiento a la consultora Aninver, fechado a mediados de 2025, plantea un cambio de rumbo estratégico con estas instalaciones.

La finalidad es que de simples nodos de transporte pasen a convertirse en piezas activas de la ciudad, con capacidad para generar ingresos y mejorar la viabilidad del conjunto del proyecto.

Infografía del intercambiador de La Marina.

Y en este marco, la estación soterrada dibujada en Plaza de la Marina se perfila como la gran oportunidad económica de la operación. Grosso modo, la propuesta pasa por que se convierta en una especie de calle Larios subterránea.

El documento identifica este enclave como la pieza clave para equilibrar financieramente el Plan Málaga Litoral, que, según los propios analistas, resulta poco atractivo de partida para la inversión privada.

La ubicación de la plaza de la Marina, en conexión directa con Larios y el frente portuario, abre la puerta a un modelo completamente distinto.

La propuesta pasa por transformar La Marina en un espacio híbrido:

Intercambiador soterrado con menor protagonismo en superficie

Aparcamiento premium para vehículos privados

Galería comercial de alto nivel en semisótano abierto

Gran plaza pública que conecte ciudad y puerto

Inspirado en modelos europeos como Les Halles en París, el objetivo es generar un entorno urbano de alta calidad donde el transporte quede integrado bajo un espacio comercial y ciudadano.

El planteamiento implica que La Marina se convierta en una extensión natural del eje comercial del Centro, captando marcas que hoy no tienen espacio en la ciudad.

El factor calle Larios

El informe subraya un elemento determinante: la saturación de calle Larios. La escasez de locales en esta arteria abre una ventana para atraer marcas premium que buscan posicionarse en Málaga.

En este contexto, La Marina podría funcionar como nueva ubicación para firmas de alto nivel, espacio con rentas comerciales superiores y punto de atracción turística y comercial

A esto se suma el potencial del aparcamiento premium, concebido como otra fuente relevante de ingresos.

Incluso, Aninver diseña una hoja de ruta en cuya primera fase se plantea la redefinición del proyecto en la Plaza de la Marina, incluyendo un taller con operadores de retail de lujo "para incorporar sus necesidades y garantizar su interés".

Frente a este enfoque transformador, el intercambiador de la Explanada de la Estación se plantea desde una lógica mucho más contenida. El informe propone mejorar su diseño sin alterar la estructura.

En concreto, se aboga por dotarlo de más luz y visibilidad mediante una gran entrada central inspirada en estaciones europeas; la reordenación de los espacios comerciales, con fachadas más limpias y visibles; la incorporación de un operador “ancla” para dinamizar la actividad, citando de manera directa a Apple o cadenas de supermercado; la optimización del nivel -1 con quioscos y pequeños locales, y la mejora de conexiones con metro, Cercanías y flujos peatonales

Sin embargo, el análisis introduce un límite importante: el entorno de la Explanada ya dispone de una oferta comercial muy consolidada, lo que reduce el potencial de crecimiento.

En este escenario, el intercambiador se orienta a un modelo basado en servicios de tránsito, con cafeterías y restauración rápida; prensa, quioscos y vending; panaderías y formatos take away, y servicios al viajero como loterías o cambio de divisas

Una única concesión

Uno de los puntos clave del informe es la necesidad de integrar ambos intercambiadores en un único proyecto concesional.

A ojos de los especialistas, esto permitiría aumentar el tamaño y atractivo del proyecto; evitar competencia entre nodos, y compensar debilidades con fortalezas.

Además, se plantea una ejecución secuencial. De las dos estaciones, la primera en construirse debe ser la de la Explanada. Y una vez esté en funcionamiento se daría paso a La Marina, lo que permitiría iniciar ingresos antes de completar el conjunto. Conforme a los datos recogidos, la inversión global sería de 173 millones (78,5 millones para la Explanada y unos 94 millones para La Marina).

Las claves económicas del modelo

El informe también define las palancas necesarias para hacer viable la operación: