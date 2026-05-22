La joven motorista fallecida en Los Corazones el pasado fin de semana tenía solo 17 años y era de La Luz

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Las claves Generado con IA Coraima, una joven motorista de 17 años y vecina de La Luz, falleció en un accidente de tráfico en el barrio de Los Corazones. El accidente ocurrió a las 5.10 de la madrugada, cuando la moto que conducía colisionó con un turismo cerca de una autoescuela. El barrio y sus amigos han mostrado su dolor con mensajes de despedida y un altar en el lugar del siniestro. La Policía Local sigue investigando las circunstancias del accidente, que eleva a tres las víctimas mortales en moto en Málaga en mayo.

El barrio de la Luz llora a Coraima, la motorista que perdió la vida en la madrugada del domingo en un accidente de tráfico en la calle Corregidor Francisco de Molina, en el barrio de Los Corazones.

Tenía únicamente 17 años y era vecina del barrio de La Luz, donde no son capaces de asumir su pérdida. Así lo han confirmado fuentes del entorno de la víctima, que durante las últimas horas han llenado las redes sociales de mensajes de despedida. Además, han hecho un bonito altar en su honor en una farola ubicada en la calle donde perdió la vida.

Según el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, el siniestro se produjo a las 5.10 horas del domingo, cuando un turismo y la motocicleta que conducía la joven colisionaron a la altura de una autoescuela.

Varios testigos alertaron al teléfono de emergencias 1-1-2 al ver a la conductora de la moto tendida sobre el asfalto y gravemente herida. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y agentes de la Policía Local de Málaga, pero pese a la asistencia recibida los sanitarios solo pudieron certificar su fallecimiento en el mismo punto del accidente.

Lo que en un primer momento se comunicó como el fallecimiento de "una mujer", sin más datos, se ha revelado en las horas posteriores como una tragedia que ha golpeado de lleno a toda una generación de jóvenes de Málaga capital. La víctima era menor de edad y muy conocida entre los chavales de su barrio con los que compartía edad.

La conmoción se ha trasladado durante las últimas horas a las redes sociales, especialmente a TikTok, donde decenas de amigas y conocidas de la joven han querido despedirse de ella públicamente. Los mensajes, escritos al calor del dolor, dibujan el retrato de una adolescente alegre, cercana y profundamente querida por su grupo.

Al parecer, la joven era una amante del boxeo, deporte donde se defendía a la perfección.

"No sé cómo despedirme de ti, porque siento que una parte de mí se ha ido contigo", escribe una de sus amigas más cercanas. "Eras mi ojillo derecho, mi loquilla, la que de pequeña no salía sin ella a la calle, la que siempre ha dado la cara por mí en mis peores momentos".

En el mismo mensaje, la joven recuerda su forma de ser: "Siempre haciendo locuras, siempre sacando una sonrisa a todo el mundo. Tenías esa manera de ser que hacía imposible no quererte. Donde ibas transmitías alegría". Y cierra con una frase que se ha repetido en distintas despedidas en las últimas horas: "Hoy el cielo se ha ganado la estrella más bonita".

Otra amiga dirige sus palabras directamente a la familia, especialmente a la madre y a los abuelos de la joven: "Qué injusta es la vida. Era una cría, por Dios. Que el Señor te tenga en su gloria, mi niña. Cuida de tu mamá y de tus abuelos, que están destrozados".

Una tercera publicación, también difundida en redes durante las últimas horas, refleja la incredulidad con la que las amigas de la víctima están encajando la noticia: "Hay dolores que no se explican, solo se sienten, y perderte dejó un vacío enorme en mi corazón. Todavía espero despertar y que todo esto no sea real. Crecimos juntas, compartimos una vida de recuerdos, y jamás imaginé que tendría que despedirte tan pronto".

El mensaje termina con la misma idea que recorre todas las despedidas: "Aquí abajo dejaste a muchas personas rotas por tu partida. Descansa en paz, mi niña". Todos aseguran que la joven "ha dejado huella" tras su partida.

La Policía Local de Málaga mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar las causas que provocaron la colisión entre el turismo y la motocicleta. Por el momento no han trascendido más detalles sobre el estado del conductor del coche implicado ni sobre las posibles diligencias practicadas.

El fallecimiento de la joven eleva la cifra de víctimas mortales en accidentes de tráfico registrados este año en la provincia de Málaga. En este negro mes de mayo, Coraima sería la tercera víctima provincial a bordo de una motocicleta.