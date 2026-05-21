Una vendedora de la ONCE reparte 385.000 euros en Camino San Rafael: "Es una alegría enorme para mi barrio"

Las claves

Las claves Generado con IA Aurelia Moreno, vendedora de la ONCE desde 2012, repartió 385.000 euros en premios en Camino San Rafael, Málaga. Once cupones premiados con 35.000 euros cada uno beneficiaron principalmente a vecinos y clientes habituales del barrio. El sorteo del miércoles 20 de mayo estuvo dedicado a la campaña de juego responsable impulsada por la ONCE. La alegría fue especialmente significativa para la vendedora, quien vive y trabaja en la zona, y se mostró emocionada de repartir suerte entre los suyos.

La suerte tiene a veces forma de cupón y nombre propio. El del pasado miércoles fue el de Aurelia Moreno, vendedora de la ONCE desde 2012, que convirtió su puesto del Camino San Rafael en el epicentro de la fortuna en Málaga capital. Repartió once cupones premiados con 35.000 euros cada uno, lo que se traduce en un total de 385.000 euros que se quedan, en buena parte, entre vecinos y clientes de toda la vida.

El golpe de suerte aterrizó en la calle Alozaina, donde Moreno no solo trabaja; también vive. De ahí que la alegría tenga un componente especial, casi de celebración familiar. "Qué contenta estoy, es una alegría enorme para mi barrio", contaba ella misma sin soltar todavía los cupones, deseando que pasaran los clientes para darles la noticia en persona.

Moreno no disimulaba la emoción mientras seguía atendiendo en su punto de venta. "Estoy que no quepo en mí, tenía ganas de ayudar a toda esta gente. Está muy bien tocado", aseguraba. Y añadía con orgullo de barrio: "Es un orgullo para mí poder repartir premios a los míos, es mi barrio y estoy feliz de que pasen cosas buenas. Y más si además son mis clientes. Ahora espero que cojamos carrerilla y sean más".

Un sorteo dedicado al juego responsable

El sorteo del miércoles 20 de mayo estaba dedicado a la campaña de juego responsable que impulsa la ONCE. El resto de premios cayó en Baleares y la Comunidad Valenciana, según ha informado la organización en un comunicado.

Los cupones de la ONCE forman parte, recuerda la entidad, de sus productos de lotería social, segura, responsable y solidaria, con controles diseñados para neutralizar consumos descontrolados, prohibición expresa de venta a menores y veto al consumo a crédito. La organización presume de una política de juego responsable sometida, según destacan, a los sistemas de evaluación más exigentes definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

De momento, en la calle Alozaina la conversación es otra: la de once vecinos que esta semana han mirado su cupón dos veces para asegurarse de que era verdad que habían ganado 35.000 euros que bien vienen en una zona obrera como la Cruz de Humilladero.