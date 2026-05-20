Así es el nuevo complejo de Málaga Nostrum: 10 salas de cine premium, Mercadona y ocio familiar

Las claves

Las claves Generado con IA El complejo Málaga Nostrum inaugura el 28 de mayo su nuevo edificio de ocio y multicines, con 10 salas premium operadas por mk2. Las nuevas salas de cine contarán con butacas reclinables y tecnología de sonido Atmos, apostando por una experiencia más exclusiva para el público. El edificio también integrará un supermercado Mercadona de 4.000 m², zonas de ocio infantil de Sould Park, un sports bar y un restaurante 100 Montaditos. Avanzan las obras de la futura tienda Costco en la zona, que prevé abrir durante el primer trimestre del próximo año, acompañada de una gasolinera asociada.

El parque comercial Málaga Nostrum entra en una de las fases más decisivas de su transformación.

El próximo 28 de mayo está prevista la inauguración oficial del nuevo edificio de ocio y multicines, una operación llamada a reforzar el polo comercial del entorno de Guadalhorce y que coincide además con el avance de otro de los proyectos más esperados de la zona: la futura tienda de Costco en Málaga.

La apertura institucional, que llegará casi un año después del cierre de las viejas salas, contará con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y una proyección inaugural de carácter informal. La entrada en funcionamiento para el público general se producirá al día siguiente, el 29 de mayo.

"Los últimos días son de infarto", reconocen desde la dirección del centro comercial, donde trabajan contrarreloj para culminar los ajustes finales de un edificio que reunirá cine, restauración y ocio familiar en una de las áreas con mayor crecimiento comercial de la capital.

MK2 toma el protagonismo

El gran reclamo del proyecto será el desembarco de mk2, grupo internacional de origen francés especializado en exhibición cinematográfica, que operará el nuevo complejo de diez salas.

La apuesta busca elevar el perfil de la oferta de ocio del recinto con un modelo más experiencial: todas las salas dispondrán de butacas reclinables y tecnología de sonido Atmos.

"Nos gusta que sea el rótulo de los operadores el que llame la atención", explican desde Málaga Nostrum, donde la marca MK2 ocupará el principal protagonismo visual del nuevo edificio.

Junto al complejo cinematográfico, el inmueble integrará un supermercado de Mercadona de unos 4.000 metros cuadrados en planta baja, además de otros operadores como Sould Park, especializado en ocio infantil, un sports bar y un restaurante de 100 Montaditos.

Costco ya mueve maquinaria en Málaga

En paralelo, el otro gran foco de atención del parque comercial sigue siendo la futura implantación de Costco, cuyas obras ya han comenzado.

Aunque los primeros trabajos avanzan todavía en fases iniciales, la previsión sigue siendo que el gigante estadounidense abra su establecimiento durante el primer trimestre del próximo año.

Dentro de ese calendario, la gasolinera asociada al proyecto podría entrar en funcionamiento antes que la tienda principal, ya que requiere menos tiempo de ejecución.

La llegada de Costco supone uno de los mayores movimientos comerciales recientes en Málaga y forma parte de una operación global cuya inversión ronda los 60 millones de euros, incluyendo el conjunto de actuaciones desarrolladas en el área.