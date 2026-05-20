El Metro de Málaga arrancará en junio su último tramo al Civil, pero no llegará a destino antes de finales de 2030

Imagen de la futura estación Hospital Virgen de la Esperanza del Metro de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA El Metro de Málaga iniciará en junio la construcción del último tramo hacia el Hospital Civil, con un plazo de ejecución de 36 meses. La finalización de la infraestructura y estaciones está prevista para finales de 2030, retrasando la fecha inicialmente estimada en 2027. El proyecto incluye 1,8 kilómetros de ramal y una inversión total de 148 millones de euros, sumando 3,5 millones de usuarios anuales adicionales tras su puesta en marcha. Las obras han revelado una necrópolis romana con unas 700 tumbas durante la excavación del tramo Guadalmedina-Hilera.

La hoja de ruta definitiva para la llegada del Metro de Málaga al entorno del futuro Hospital Virgen de la Esperanza, que ya se construye junto al Civil, queda trazada.

Y lo hace con la formalización del contrato de ejecución del último de los tres tramos en los que ha sido dividido el trazado del suburbano hacia la zona norte de la urbe, adentrándose de lleno en Bailén-Miraflores.

La previsión inicial es que el arranque formal de los trabajos en el tajo Eugenio Gross-Blas de Lezo, que incluye la estación Virgen de la Esperanza, tenga lugar a lo largo del mes de junio, una vez quede resuelto un contrato clave: la asistencia técnica para la dirección de obra, que ya ha sido adjudicado.

Con estos detalles sobre la mesa, ya es posible determinar el calendario de desarrollo de las operaciones. Al menos en lo tocante a la infraestructura (es decir, la construcción del túnel por el que pasarán los trenes y las estaciones).

Como ocurre con los otros dos tramos, ya en obras, Sando, como contratista de esta pieza final, dispone de 36 meses para dar forma al paso soterrado. Esto aplaza a junio de 2029 la finalización de esta etapa de la operación, cuyo coste se estima por encima de los 48 millones de euros.

¿Será a mediados de 2029 cuando el Metro llegue al entorno del Civil? No. Porque el contrato de Sando toca de lleno una etapa clave para la prolongación del suburbano desde la estación Guadalmedina, pero no es la única.

De hecho, en los próximos meses, la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía deberá activar la licitación de servicios igualmente esenciales para garantizar el funcionamiento futuro del ferrocarril urbano.

Es el caso de las instalaciones y la arquitectura de las estaciones, así como el contrato para el despliegue de la señalización ferroviaria.

Y cuando todo este esquema técnico esté desarrollado y terminado, será el momento de las pruebas, buscando con ello analizar en detalle el funcionamiento correcto de todos los sistemas y elementos que componen el gran armazón.

Imagen de las obras del Metro de Málaga hacia el Hospital Civil.

Todo esto obliga a pensar que la llegada hasta el entorno del Civil y el Materno Infantil no tendrá lugar nunca, en el mejor de los casos, antes de finales de 2030. Un calendario que dista mucho del que llegó a manejarse años atrás, cuando se hablaba de 2027.

Veinte años de obras

Si la obra en Blas de Lezo se inicia en junio coincidirá con el veinte aniversario de la puesta de la primera piedra de la construcción del Metro malagueño. Aquel hito original tuvo lugar en las inmediaciones del Palacio de los Deportes José María Martín Carpena.

Con este tercer tramo estarán en obras los 1,8 kilómetros del ramal. El primero de los tajos en activarse fue el Guadalmedina-Hilera. La obra comenzó a principios de 2024.

Desde ese momento, las empresas adjudicatarias, encabezadas por Sando, han sido capaces de ejecutar al 100% los muros pantalla del paso soterrado, así como avanzar en la excavación del túnel.

La intervención en Hilera, sin embargo, se ve claramente condicionada por el extraordinario hallazgo arqueológico de una necrópolis romana desconocida. Tras varios meses de trabajos, la investigación se ha extendido en superficie, sacando a la luz ya del orden de 700 tumbas.

En el caso del segundo de los tramos, Hilera-Eugenio Gross, dos equipos de pantalladoras trabajan desde hace meses sobre el terreno.

Tomando como referencia los valores de adjudicación de la fase de infraestructura, la inversión ya contratada por la Junta alcanza los 148 millones de euros (IVA incluido), sin añadir los valores de las asistencias técnicas.

Una vez en servicio, esta prolongación sumará aproximadamente 3,5 millones de usuarios adicionales al año a la red del Metro de Málaga, que en 2025 ya registró una demanda récord de 19,2 millones de pasajeros.