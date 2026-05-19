Málaga es la provincia que más votó el 17-M a Se Acabó la Fiesta, el partido de Alvise Pérez: "Esto acaba de empezar"

Un montaje con el cabeza de lista de Málaga y Alvise y los votos.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga es la provincia andaluza donde Se Acabó la Fiesta (SALF) obtuvo su mejor resultado en las elecciones, con 22.582 votos y un 3,01%. El partido liderado por Alvise Pérez consiguió en Andalucía un total de 105.761 votos, aunque no logró escaños, y considera este resultado un éxito para un debut. SALF captó principalmente votos en zonas donde el PP perdió apoyo, especialmente en distritos periféricos de Málaga capital como Churriana y Cruz de Humilladero. El perfil del cabeza de lista en Málaga, el policía nacional Ernesto Mira, y el discurso de seguridad explican parte del atractivo del partido en estos barrios.

Cuando el pasado 15 de abril el BOJA publicó las 17 candidaturas que concurrirían a las elecciones andaluzas del 17 de mayo, una sigla destacó entre las novedades: Se Acabó la Fiesta (SALF), la formación liderada a nivel nacional por Alvise Pérez, debutaba en todas las provincias andaluzas en unas autonómicas.

Por Málaga encabezaba la lista Ernesto Mira Sánchez, un policía nacional en activo con un currículum que la propia formación se encargó de subrayar: más de 480 detenciones, 50 grupos criminales desarticulados y formación en ciberinteligencia por la Escuela Nacional de Policía.

La formación de Alvise ha logrado un total de 105.761 votos, el 2,53% del total, que no le han valido para lograr un escaño, pero que son una gran celebración para la corporación que asegura que los resultados de estas elecciones "son el principio, no el final".

"105.761 andaluces han confiado en SALF en nuestra primera convocatoria. Ese voto no se olvida, se honra. A quienes nos han insultado, ridiculizado y atacado durante esta campaña: lo hemos escuchado todo y seguimos en pie", han declarado en su cuenta oficial de Twitter.

A nivel provincial, los datos confirman que Málaga es la provincia donde mejor ha funcionado SALF en toda Andalucía. La formación de Alvise logra aquí su techo autonómico con 22.582 votos y un 3,01%, el único territorio donde supera la barrera psicológica del 3%.

Le siguen de cerca Almería (8.620 votos, 2,86%) y Cádiz (16.770, 2,80%), configurando un eje costero (Málaga, Cádiz, Almería) donde el partido encuentra su mejor caladero.

Por detrás se sitúan Sevilla (27.175 votos, 2,61%) (que aporta el mayor volumen absoluto pero un porcentaje más modesto), Granada (11.021, 2,31%), Huelva (5.350, 2,18%) y Córdoba (8.762, 2,05%). Cierra la lista Jaén, con apenas 5.481 votos y un 1,61%, la única provincia donde SALF no llega al 2%.

Los 105.000 votos que reivindica la formación a nivel autonómico sitúan a Málaga como la pieza clave de su debut andaluz: aporta uno de cada cinco votos del total y marca el techo porcentual del que SALF puede presumir.

En Málaga capital, los de Ernesto Mira han logrado votos en todos los distritos sumando un total de 7.150 votos, una cifra notable para una formación que se presentaba por primera vez y sin estructura territorial previa.

Su techo en la capital de la Costa del Sol lo marca Churriana, con un 3,17% (1.917 votos), seguida por Cruz de Humilladero (3,11%, 816 votos) y Carretera de Cádiz (2,87%, 1.441 votos).

El mapa del voto a SALF dibuja una Málaga capital inversamente proporcional a la del PP: donde los populares arrasan, SALF se hunde, y donde el PP retrocede, SALF aparece.

En los distritos del eje centro-este, bastión del votante conservador clásico, la formación de Alvise apenas araña presencia testimonial: un 0,52% en el Centro (apenas 11 votos), un 1,68% en Ciudad Jardín (24 votos), un 1,76% en Bailén-Miraflores (126 votos) y un 1,95% en Málaga Este (703 votos).

En cambio, en la zona donde los populares sangran apoyos, SALF emerge con fuerza: alcanza el 3,17% en Churriana, el 3,11% en Cruz de Humilladero y el 2,87% en Carretera de Cádiz.

¿De dónde vienen sus votos en la capital?

La pregunta clave para una formación que debuta es siempre la misma: ¿a quién le quita los votos? El cruce con las variaciones de los demás partidos ofrece algunas pistas interpretables. En Carretera de Cádiz, el PP pierde 4,96 puntos y Vox solo capta 2,54. Sobra casi 2,5 puntos sin explicar.

En Churriana, el PP cae 4,52 puntos y Vox sube 1,99. En Cruz de Humilladero, los populares pierden 5,54 y Vox crece 2,27. La diferencia, en los tres casos, podría explicarse en parte por la irrupción de SALF.

La hipótesis razonable es que SALF ha capturado un voto de descontento que en otras circunstancias podría haber ido a Vox o haberse quedado en casa.

El perfil de su número uno (policía nacional, discurso de seguridad y mano dura) encaja con un electorado que busca alternativas a la derecha tradicional sin sentirse interpelado del todo por Vox.

Es el espacio que Alvise lleva meses cultivando en redes sociales, y los datos sugieren que en la periferia malagueña ese trabajo ha tenido recorrido.

Los resultados de hoy son el principio, no el final.



105.761 andaluces han confiado en SALF en nuestra primera convocatoria. Ese voto no se olvida, se honra.



A quienes nos han insultado, ridiculizado y atacado durante esta campaña: lo hemos escuchado todo y seguimos en pie.… pic.twitter.com/n4eZoQUo2S — Se Acabó La Fiesta (SALF) (@salf_es) May 18, 2026

De hecho, la propia formación de Alvise ha querido celebrar su debut con un tuit que resume, con elocuencia visual, la lectura que SALF hace de sus propios resultados, en comparación con Vox.

La imagen contrapone los inicios electorales de los de Abascal (con un repaso a las múltiples convocatorias en las que el partido de Abascal cosechó cero escaños entre 2015 y 2020, ya fuera en autonómicas (Cataluña, Galicia, País Vasco, once comunidades) o en las generales de 2015 y 2016) con el balance de SALF en sus primeras citas: 800.000 votos y tres eurodiputados en las europeas de 2024, presencia "notable" a 250 votos del escaño en Aragón, rozar el listón en Castilla y León y, ahora, más de 105.000 votos en las andaluzas. "No humilles al que está abajo, la vida y el tiempo da muchas vueltas", apuntan en el post.