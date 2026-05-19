Málaga activa otra operación para transformar Los Guindos: bloques de hasta 11 plantas para vivienda libre y VPO

Las claves

Las claves Generado con IA La avenida de Los Guindos en Málaga será transformada con un nuevo desarrollo inmobiliario en un sector de más de 6.700 m². El proyecto contempla bloques de hasta 11 plantas, con 67 viviendas libres y 20 protegidas, además de usos comerciales, equipamientos y espacios públicos. Se incrementa la edificabilidad y se reorganizan los usos para mejorar la viabilidad técnica y económica, priorizando la integración urbana y la permeabilidad peatonal. El plan incluye la construcción de aparcamientos subterráneos, con especial atención a la cercanía del Metro y la necesidad de informes sectoriales como el de Aviación Civil.

El imparable proceso de transformación de la avenida de Los Guindos, en la zona oeste de Málaga capital, suma ahora una nueva pieza de desarrollo inmobiliario.

La activación de esta operación, que afecta a un sector de algo más de 6.700 metros cuadrados, recibe este martes un primer y decisivo impulso por parte de la Junta de Gobierno Local.

El órgano ejecutivo del Consistorio va a dar luz verde a la tramitación urbanística para reformar el ámbito SUNC-R-LO.6 Los Guindos, con una modificación puntual del PGOU que busca hacer viable un desarrollo que llevaba años encallado.

La propuesta, promovida de oficio pero a instancia de Hispamal Velázquez S.L. e Hispabanchel S.L., plantea una nueva ordenación de la manzana que combina vivienda, terciario, equipamientos y espacios libres. Atendiendo a la ficha recogida en el PGOU vigente se plantean 67 viviendas libres y 20 protegidas.

El documento municipal, fechado en mayo de 2026, propone, además, someter el avance a consulta pública durante 30 días y remitirlo a evaluación ambiental estratégica simplificada y a consulta previa de impacto en salud.

Con ello, se da el primer paso para transformar un sector que el PGOU de 2011 ya identificaba como una pieza a reestructurar por la coexistencia de usos industriales y residenciales.

La modificación más relevante es la exclusión del ámbito de la nave industrial situada en la trasera de Avenida de Velázquez 79, que pasaría a suelo urbano directo con uso comercial/terciario.

Los técnicos municipales justifican esta decisión en que la nave comparte sótano con el edificio en altura de la parcela y esa situación complicaba la gestión y ejecución del sector.

A partir de esa redelimitación, la propuesta mantiene la ordenación detallada del resto del ámbito, pero con ajustes para mejorar su viabilidad técnica y económica. Entre ellos, se incrementa ligeramente la edificabilidad, de 1,30 a 1,35 m²t/m²s, se reduce la huella de una de las parcelas edificables y se reorganizan los usos para liberar más espacio público.

Dos piezas edificatorias

La nueva ordenación se apoya en dos parcelas, E1 y E2, con funciones distintas. La parcela E1 concentrará la edificabilidad privativa de promoción libre, con usos residenciales y terciarios, mientras que la parcela E2 se reserva para equipamiento en planta baja y primera, y viviendas protegidas en las plantas superiores.

El documento no concreta un número exacto de viviendas, pero sí deja claro que habrá vivienda protegida y promoción libre dentro del ámbito. También plantea alturas de referencia de entre PB+8 y PB+10, buscando liberar suelo sobre rasante para uso público y mejorar la integración del conjunto con el entorno.

Uno de los objetivos centrales es reforzar la permeabilidad peatonal del interior de la manzana. El Avance apuesta por crear un eje verde norte-sur que conecte el Pequeño Parque Ravel con el interior de la manzana y el futuro desarrollo del SUNC-R-LO.5, además de reordenar los pasajes para que el sur quede como corredor exclusivamente peatonal.

Ese enfoque responde a la lógica original del PGOU, que ya perseguía sustituir usos pseudoindustriales por vivienda, comercio, dotaciones y espacios libres. La diferencia es que ahora la propuesta concreta ajusta la edificabilidad, la altura y el reparto funcional para hacerla ejecutable y financieramente asumible.

Aparcamiento y soterramiento

La propuesta también introduce cambios en el tratamiento del subsuelo. Aunque la ficha original contemplaba ocupar bajo rasante los recorridos peatonales interiores en determinadas condiciones, el informe municipal considera más realista diseñar al menos dos plantas de aparcamiento, en lugar de las tres previstas inicialmente, para sostener la viabilidad económica.

Además, se advierte de que habrá que justificar técnicamente la ocupación bajo rasante por la cercanía de la infraestructura del Metro de Málaga. El documento incluso recomienda adaptar la profundidad de los sótanos a la mayor capacidad técnica posible en la zona de Avenida de Velázquez 79.

Trámite

Aunque el proyecto va a ser activado este martes por la Junta de Gobierno Local, tiene por delante le quedan varios hitos antes de convertirse en planeamiento aprobado.

Primero deberá pasar por consulta pública, después por la evaluación ambiental estratégica y la consulta de salud, y más adelante por la aprobación inicial, información pública e informes sectoriales.

Entre esos informes figuran especialmente los de Aviación Civil, por las servidumbres aeronáuticas del aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, y el de la Dirección General de Movilidad y Transporte por la posible afección al Metro. También el Pleno municipal tendrá que intervenir en fases posteriores del procedimiento.