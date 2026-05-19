El Gobierno mueve ficha en Málaga: activa el gran barrio de 1.362 viviendas VPO en la zona oeste

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno autoriza la licitación para urbanizar el sector Buenavista en Málaga, donde se construirán 1.362 viviendas de protección oficial a precio asequible. El nuevo barrio ocupará 27 hectáreas en la zona oeste de Málaga, con 14 parcelas residenciales, más de 108.000 m² de red viaria y cerca de 49.000 m² de zonas verdes. Las viviendas estarán destinadas al alquiler asequible permanente y se integrarán en el parque estatal de vivienda, gestionadas íntegramente por la entidad Casa 47. El diseño urbanístico prioriza la movilidad sostenible, la eficiencia hídrica y la integración con el crecimiento natural de la ciudad hacia el oeste.

Paso definitivo del Gobierno de España para la construcción de 1.362 viviendas a precio asequible en Málaga capital.

Después de que el Ayuntamiento de Málaga aprobase a principios de mes el proyecto de urbanización del sector Buenavista, el Consejo de Ministros ha autorizado este martes la próxima licitación de los trabajos.

De este modo, la entidad estatal Casa 47 podrá iniciar de forma inmediata la licitación de las obras de urbanización, con un valor estimado de 34 millones de euros. El contrato se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público en los próximos días.

La autorización llega después de que el pasado 5 de mayo se aprobara el proyecto de urbanización, lo que permite activar ahora el proceso administrativo para ejecutar una actuación que transformará una amplia bolsa de suelo situada al oeste del núcleo urbano, en el entorno de Teatinos.

Un nuevo barrio de 27 hectáreas en expansión

El desarrollo de Buenavista abarca una superficie aproximada de 27,24 hectáreas y se concibe como un ámbito de intensidad edificatoria media con mezcla de usos residenciales y dotacionales.

El proyecto contempla una red viaria de más de 108.000 metros cuadrados, cerca de 49.000 metros cuadrados de zonas verdes y un total de 14 parcelas residenciales, además de equipamientos públicos.

La ordenación urbanística está diseñada para integrarse en el crecimiento natural de la ciudad hacia el oeste, con especial atención a la movilidad sostenible, la eficiencia en la gestión del agua y la creación de espacios urbanos más permeables y conectados.

Las 1.362 viviendas previstas formarán parte del Plan de Vivienda Asequible del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y estarán destinadas al alquiler asequible de forma permanente, integrándose en el parque estatal de vivienda.

Casa 47 será la entidad encargada de gestionar el ciclo completo del proyecto, desde la urbanización del suelo hasta la edificación y posterior gestión de los inmuebles, con el objetivo de garantizar el acceso a vivienda asequible de forma estructural y sostenida.