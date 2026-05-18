Málaga vuelve a sacar a la venta suelo para 124 viviendas en El Retiro por casi 8 millones

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga pone a la venta suelo municipal en El Retiro-Polígono Sur para construir hasta 124 viviendas. La parcela R.6 tiene 8.714,5 m² y una edificabilidad de 9.950 m², con un precio de 7,9 millones de euros sin impuestos. La adjudicación será directa tras quedar desierta la anterior licitación y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 15 de junio de 2026. El pliego de condiciones incluye ajustes técnicos, obligación de uso residencial y una garantía provisional del 5% del valor del suelo.

El Ayuntamiento de Málaga ha activado una nueva operación de venta de suelo municipal para impulsar la construcción de hasta 124 viviendas en el sector de El Retiro-Polígono Sur, en el entorno de la calle Guinea. La actuación sale ahora a adjudicación directa después de que la anterior licitación, tramitada mediante procedimiento abierto, quedase desierta a comienzos de este año.

La parcela objeto de la operación es la R.6 del SUP-CH.2 El Retiro-Polígono Sur, adscrita al Patrimonio Municipal del Suelo (PMS), con una superficie de 8.714,50 metros cuadrados y una edificabilidad de 9.950 metros cuadrados para uso residencial plurifamiliar bajo la calificación urbanística de Ciudad Jardín (CJ-3).

El valor de la operación asciende a 7,9 millones de euros sin impuestos y a 9,57 millones con IVA incluido. El plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 15 de junio de 2026.

La activación del procedimiento parte de un acuerdo adoptado por la Gerencia Municipal de Urbanismo para incoar de oficio la adjudicación directa del suelo, manteniendo como base el pliego de condiciones aprobado en septiembre de 2025 y utilizado en la anterior convocatoria pública, que no logró atraer ofertas.

La nueva tramitación incorpora además varias rectificaciones y ajustes técnicos en el pliego de condiciones. Entre ellos, se aclara expresamente la obligación del futuro adjudicatario de destinar la parcela a la construcción residencial conforme a la normativa urbanística prevista para el sector, una condición considerada esencial dentro del contrato.

Asimismo, se actualizan las referencias relativas a la Entidad Urbanística de Conservación de El Retiro (Polígono Sur), encargada del mantenimiento de las obras de urbanización una vez recepcionadas por el Ayuntamiento, y se corrigen errores materiales detectados en la documentación administrativa vinculada al procedimiento.

Otra de las novedades es el cambio en el régimen de garantías. Al tratarse ahora de una adjudicación directa, los interesados deberán presentar una garantía provisional equivalente al 5% del valor de tasación del suelo, conforme a lo previsto en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La parcela forma parte de uno de los desarrollos urbanísticos de expansión residencial previstos en la zona oeste de Málaga capital y permite levantar un máximo de 124 viviendas plurifamiliares en un ámbito conectado con los nuevos crecimientos urbanos del entorno de Churriana y El Retiro.