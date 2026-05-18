Cambio en el Palacio de Ferias de Málaga: Lisardo Morán será el nuevo director gerente de Fycma

Las claves

Las claves Generado con IA Lisardo Morán Urdiales será propuesto como nuevo director-gerente del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma) tras la renuncia de Ignacio Román Vila. Morán es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y cuenta con experiencia directiva en entidades públicas y privadas, incluyendo la gestión de grandes presupuestos y alianzas estratégicas. Ha liderado la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de la Junta de Andalucía y ha participado en la captación de grandes eventos internacionales para Málaga. La estructura salarial del cargo se mantiene con una base de 62.000 euros anuales, más complementos variables y adicionales.

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga ha anunciado este lunes que este miércoles, 20 de mayo, propondrá al Consejo de Administración de Promálaga el nombramiento de Lisardo Morán Urdiales como nuevo director-gerente del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Fycma), tras la renuncia de Ignacio Román Vila, que deja el cargo para iniciar una nueva etapa profesional en el ámbito internacional de la tecnología y las telecomunicaciones.

Morán es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Gales a través de EADE y cuenta con una trayectoria directiva en entidades públicas y privadas, con experiencia en gestión de grandes presupuestos, atracción de inversión y desarrollo de alianzas estratégicas.

En su perfil profesional destaca su etapa como director gerente de la Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de la Junta de Andalucía, cargo que ocupa desde enero de 2023 y en el que ha gestionado un presupuesto anual superior a los 100 millones de euros. También ha sido chief strategy officer de Giants Gaming Esports entre 2018 y 2022.

Su trayectoria está vinculada a la internacionalización de destinos y a la captación de grandes eventos de proyección global, como la futura San Diego Comic-Con en Málaga, los Latin Grammys o finales de la Copa Davis y la Copa del Rey de Baloncesto. Asimismo, ha participado en el diseño de campañas internacionales de promoción como Andalusian Crush o Frames de Andalucía, reconocidas con premios de comunicación y creatividad, además de proyectos de innovación turística como Andalucía Nexus.

La propuesta municipal mantiene la estructura retributiva actual del cargo, con una retribución base de 62.000 euros anuales, más un complemento del 35% y un variable del 40%.