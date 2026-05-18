Alerta en Málaga por jabalíes: el Ayuntamiento refuerza el control ante el riesgo de incursiones urbanas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha reforzado el control sobre la presencia de jabalíes y cerdos asilvestrados en zonas urbanas, especialmente en los distritos Este y Ciudad Jardín. Desde septiembre de 2024, se han capturado 45 ejemplares en 2025 y 14 más en lo que va de año, gracias a un dispositivo continuado en coordinación con la Junta de Andalucía. Las medidas incluyen vigilancia intensificada, instalación de puntos de agua y vegetación alternativa, así como la captura mediante arcos o dardos anestésicos en caso necesario. El plan busca reducir riesgos para la seguridad ciudadana y vial, cumpliendo con la declaración de emergencia cinegética temporal por el daño y riesgos de estas especies invasoras.

El Ayuntamiento de Málaga ha reforzado las medidas de prevención y control sobre la presencia de jabalíes y, especialmente, cerdos asilvestrados en zonas urbanas próximas a áreas forestales del municipio, con especial incidencia en los distritos Este y Ciudad Jardín. El objetivo es reducir el riesgo que estos animales pueden suponer tanto para la seguridad ciudadana como para la circulación vial.

Estas actuaciones se enmarcan en un dispositivo continuado de control poblacional que el Consistorio viene desarrollando desde septiembre de 2024, en coordinación con la Junta de Andalucía, y que ha permitido hasta la fecha la captura de 45 ejemplares en 2025 y otros 14 en lo que va de año.

Según el Área de Sostenibilidad Medioambiental, estas intervenciones, unidas a las condiciones meteorológicas del último invierno y primavera, han contribuido a reducir temporalmente su presencia en zonas urbanas al favorecer la disponibilidad de alimento en áreas más altas.

Sin embargo, el Ayuntamiento advierte de que, con el fin del periodo de lluvias y el aumento de las temperaturas, es habitual que las hembras y sus crías amplíen su radio de búsqueda de alimento, lo que puede provocar nuevas incursiones en entornos urbanos.

Para hacer frente a esta situación, el Consistorio ha intensificado la vigilancia dentro del contrato adjudicado a la empresa Grupo SCAES-FAC por un importe de 30.000 euros (IVA incluido) y una duración de un año. Este dispositivo tiene como finalidad mantener un "cordón" de control en las zonas de contacto entre el medio urbano y el forestal mediante medidas preventivas como la instalación de puntos de agua o la plantación de vegetación que actúe como fuente de alimento alternativo.

En caso de que estas medidas disuasorias no resulten suficientes, el plan contempla también la captura de ejemplares mediante arcos con flechas o dardos anestésicos, métodos autorizados por la normativa autonómica. Estas actuaciones se realizan en coordinación con la Junta de Andalucía en las zonas limítrofes del término municipal.

Las capturas se llevan a cabo principalmente durante la noche, aunque también pueden realizarse en horario diurno si las condiciones lo permiten y siempre garantizando la seguridad ciudadana y la normalidad de los servicios públicos. Para ello, el operativo cuenta con arqueros cualificados acreditados por la Federación Andaluza de Caza y con apoyo veterinario.

El Ayuntamiento dispone además de la autorización de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía para aplicar medidas de control en determinadas zonas de dominio público hidráulico, en el marco de la resolución autonómica del 5 de diciembre de 2025 que declara la emergencia cinegética temporal por daños y riesgos sanitarios derivados de estas especies.

Esta resolución contempla actuaciones destinadas al control y posible erradicación de poblaciones de cerdo asilvestrado, consideradas especie invasora y potencial riesgo para la seguridad vial, la agricultura, la ganadería y el equilibrio del ecosistema.

El seguimiento de las piaras se realiza mediante vigilancia nocturna, cámaras térmicas, identificación de desplazamientos y puntos de alimentación controlados, en coordinación con el Servicio de Vigilancia Sanitario Ambiental del Ayuntamiento.