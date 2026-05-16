Prisión sin fianza para el acusado de matar a su casero en Málaga tras una pelea en un piso de Miraflores

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Las claves Generado con IA El acusado de matar a su casero en Málaga ingresa en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Al detenido, de 46 años, se le imputa inicialmente un presunto delito de homicidio tras una pelea en un piso de Miraflores de los Ángeles. La víctima, un hombre de 60 años, presentaba un fuerte traumatismo facial y signos de asfixia, según la Policía. En el piso convivían el fallecido, el acusado y otros dos compañeros de piso.

El presunto autor de la muerte violenta de su casero en Málaga ingresará en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Así lo ha acordado este viernes el Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga, en funciones de guardia de detenidos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Al arrestado, un hombre de 46 años, se le atribuye inicialmente un presunto delito de homicidio, aunque la calificación podría modificarse a medida que avance la investigación judicial. La causa será instruida por el Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga, al ser el órgano competente por la fecha en la que ocurrieron los hechos.

La Policía Nacional detuvo al sospechoso tras la muerte de su casero, un hombre de 60 años, con el que convivía en un piso de la zona de Miraflores de los Ángeles. Según indicaron fuentes policiales, el arrestado llegó a confesarse autor de los hechos después de una discusión entre ambos.

El cadáver presentaba un fuerte traumatismo en el rostro y signos de asfixia, a la espera de los resultados definitivos de la autopsia. Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado martes, cuando una llamada al 091 alertó de una pelea entre compañeros de piso.

A su llegada al domicilio, los servicios sanitarios encontraron el cuerpo sin vida de la víctima con evidentes signos de violencia. Posteriormente, el grupo de Homicidios de la Comisaría Provincial de Málaga, junto a agentes de la Policía Científica, se hizo cargo de la investigación y practicó una inspección ocular en la vivienda.

En el inmueble residían el fallecido, el ahora encarcelado y otros dos compañeros de piso.