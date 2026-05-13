Málaga cierra la venta de un solar en Los Guindos para nuevas viviendas tras una subasta al alza

Imagen de la demolición de las antiguas naves en Los Guindos, en Málaga capital.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha formalizado la venta de una parcela en la Avenida de los Guindos para la construcción de viviendas. La adjudicación del solar, de 780,51 metros cuadrados y 5.099,65 de edificabilidad, ha sido para Vía Ágora por 8,24 millones de euros tras una subasta. Al menos el 25% de los ingresos obtenidos se destinarán a suelo o vivienda protegida, según la ley urbanística andaluza. El comprador deberá asumir el coste y la ejecución de un centro de transformación como parte de las cargas de urbanización.

El Ayuntamiento de Málaga formaliza la venta de una parcela de suelo para la construcción de viviendas en la Avenida de los Guindos, en la zona oeste de Málaga.

Aunque ya se había desvelado semanas atrás la adjudicación de este solar a Vía Ágora por 8.236.000 euros (el precio de salida era de unos 5,2 millones), la oferta, la más elevada de cuantas se presentaron a la subasta, ha sido ahora cuando la operación queda cerrada.

De acuerdo con los datos oficiales, fue el pasado 11 de mayo cuando la concejala de Urbanismo, Carmen Casero, y una representante de Vía Ágora firmaron la escritura de compraventa de la parcela.

La finca en cuestión tiene forma rectangular, con una extensión superficial de 780,51 metros cuadrados y una edificabilidad de 5.099,65 metros cuadrados.

Según la actual ley urbanística andaluza, al menos el 25% de los ingresos que se obtengan con esta actuación tendrá que destinarse a la adquisición de suelo para VPO o a la construcción de vivienda protegida.

En el pliego de condiciones técnicas que ha regido el procedimiento de venta, se aclara que el futuro adjudicatario estará obligado a asumir como cargas de urbanización la ejecución de un centro de transformación. Así, el comprador "deberá asumir la obligación de incorporar en el proyecto de edificación y asumir a su costa, la materialización del Centro de Transformación (de forma que el adjudicatario podrá tener en cuenta dicho coste al efectuar su oferta)".