Una llamada de auxilio en directo permite detener en Málaga a un hombre que agredía a su pareja en un coche

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Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga detuvo a un hombre de 45 años por presuntos delitos de malos tratos, conducción bajo los efectos del alcohol y negativa a la prueba de alcoholemia. La víctima, que viajaba como copiloto, alertó en directo a la policía de que estaba siendo agredida físicamente por su pareja mientras conducía. Los agentes interceptaron el vehículo cerca del domicilio de la víctima y encontraron al hombre continuando con la agresión; la mujer presentaba lesiones leves. El detenido mostró síntomas de embriaguez y se negó a hacerse la prueba de alcoholemia; fue puesto a disposición judicial.

La Policía Local de Málaga ha detenido a un hombre de 45 años como presunto autor de varios delitos, entre ellos malos tratos en el ámbito de la violencia de género, conducción bajo los efectos del alcohol y negativa a someterse a la prueba de alcoholemia.

Los hechos ocurrieron sobre las 20:45 horas del pasado sábado 9 de mayo, cuando la víctima contactó con el servicio VioGén de la Policía Local alertando de que viajaba como copiloto en un vehículo conducido por su pareja, quien presuntamente la estaba agrediendo durante la marcha con golpes y tirones de pelo.

Durante aproximadamente diez minutos, agentes del Grupo de Investigación y Protección (GIP), que se encontraban de servicio en un vehículo camuflado, mantuvieron la comunicación activa con la víctima. En ese tiempo, los agentes trataron de tranquilizarla mientras coordinaban la localización del turismo en el que viajaban.

Finalmente, lograron interceptar el vehículo cerca del domicilio de la víctima. En el momento de la intervención, el conductor continuaba presuntamente con la agresión, con empujones y agarrones mientras ambos discutían.

Los agentes, tras identificarse como policía, procedieron a intervenir de inmediato y asistieron a la víctima, que presentaba lesiones leves en el rostro.

Síntomas de embriaguez

El detenido presentaba síntomas evidentes de haber consumido alcohol, según han informado fuentes policiales. Fue trasladado al Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), donde se negó a realizar la prueba de alcoholemia, lo que constituye un nuevo delito añadido a las diligencias.

La sintomatología observada quedó recogida en un acta de signos externos, según la Policía Local.

Tras la instrucción del atestado, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.

La víctima estaba en el sistema VioGén

La mujer se encontraba dada de alta en el Sistema VioGén por episodios previos de violencia en una relación anterior, según han confirmado fuentes policiales.

Desde la Policía Local de Málaga se recuerda que el teléfono 016 está disponible para víctimas de violencia de género, es gratuito, confidencial y no deja rastro en la factura.

Asimismo, el Ayuntamiento de Málaga ofrece el Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), con atención 24 horas a través del 010 y del 679 661 800.