Hallan a un hombre muerto con un corte en el cuello en Málaga y descubren 200 kilos de cocaína en la vivienda

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre ha sido hallado muerto con un corte en el cuello en una vivienda de la barriada Puerto de la Torre, en Málaga. La Policía Nacional investiga el caso y baraja la hipótesis de un posible suicidio, a la espera de la autopsia. En la vivienda se encontraron 200 kilos de cocaína, lo que sugiere que el lugar podría funcionar como 'guardería de droga'. La droga fue localizada en un espacio tapiado dentro de la casa; la víctima, de unos 30 años, era considerada una persona tímida y retraída.

La Policía Nacional está investigando el hallazgo de un hombre muerto en la barriada de Puerto de la Torre, en Málaga capital.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga, el cadáver fue localizado alrededor de las 17:00 horas de ayer martes en el interior de una vivienda.

Las primeras hipótesis apuntan a que puede tratarse de un suicidio. La víctima presentaba un corte en el cuello. Sobre este particular, se está a la espera de que se le practique la autopsia.

Uno de los aspectos más sorprendentes del caso es que en el interior del domicilio los agentes que se personaron encontraron “gran cantidad de droga”, lo que hace sospechar a la Policía que podía tratarse de una ‘guardería de droga’. En concreto, apuntan a 200 kilogramos de cocaína.

Otras fuentes consultadas por este periódico apuntan a que el suceso ha ocurrido en la calle Juan Latino, en la barriada de Puerto de la Torre. Incluso, indican que la víctima es un varón de unos 30 años, "muy tímido y retraído".

Detalles personales que contrastan con el hallazgo de la droga en el interior de la casa. Las fuentes hablan de que en el interior del domicilio habría incluso un espacio tapiado donde habría sido localizada la droga.