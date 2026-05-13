El Centro de Málaga se queda sin locales: menos de un 2% de espacios disponibles en Larios y las rentas se disparan

Un amplio grupo de personas caminan por la calle Larios de Málaga. Amparo García

Las claves

Las claves Generado con IA La disponibilidad de locales comerciales en el centro de Málaga es inferior al 2%, especialmente en calles principales como Larios y Plaza de la Constitución. El aumento de la demanda ha provocado una subida media de las rentas del 3,5% en el último año, con picos del 11% en zonas como calle Martínez y Puerta del Mar. El sector de la moda lidera el comercio en el centro, representando el 55% de la oferta, seguido de servicios (11%) y restauración y cosmética (7%). Durante el último año se abrieron 14 nuevos locales, principalmente de moda, pero la escasez de espacios grandes dificulta la entrada de nuevas marcas.

El mercado retail en el Centro de Málaga continúa mostrando una fuerte presión de demanda y consolida su posición como uno de los ejes comerciales más dinámicos del país, con niveles de disponibilidad por debajo del 2% en sus principales calles comerciales.

Según el último informe de Savills sobre el mercado Retail High Street en España, la ciudad mantiene una tendencia de escasez de oferta en ubicaciones prime, especialmente en calles como Larios, donde la disponibilidad se sitúa en torno al 2%, mientras que en enclaves como la Plaza de la Constitución o calle Granada la ocupación es prácticamente total.

La alta demanda ha impulsado también una subida de los precios. Las rentas en los principales ejes comerciales de Málaga han crecido de media un 3,5% durante el último año.

El mayor incremento se ha registrado en el entorno de calle Martínez y en el eje de Puerta del Mar, con subidas de hasta el 11%, lo que refleja la presión creciente ante la escasez de locales disponibles.

Moda, el gran motor del comercio en Málaga

La estructura comercial del centro urbano muestra un claro predominio del sector moda y complementos, que representa aproximadamente el 55% de la oferta total.

El resto del tejido comercial se reparte entre servicios (11%) y restauración y cosmética, ambos con un 7% de presencia.

Durante el último año se contabilizaron 14 nuevas aperturas en la zona prime, en su mayoría vinculadas a marcas del sector moda, reforzando el atractivo del centro de la ciudad para operadores nacionales e internacionales.

Desde Savills se destaca que la principal limitación del mercado no es la falta de demanda, sino la escasez de locales adaptados a las necesidades de las grandes marcas.

Según su análisis, alrededor del 70% del eje comercial de Málaga está compuesto por locales de menos de 200 metros cuadrados, lo que dificulta la entrada de determinados operadores.

El director de Retail High Street en Andalucía de Savills, Juan Pedro Hernández, subraya que la zona comercial "vuelve a expandirse en Málaga. Hay demanda de nuevas marcas que buscan entrar en la ciudad, pero la mayor dificultad es encontrar locales de superficies más afines a sus requerimientos".