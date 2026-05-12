La Policía Nacional investiga un homicidio con arma blanca ocurrido en La Palmilla, en Málaga

Agente de la Policía Nacional en Valencia. Policía Nacional

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 29 años fue asesinado con arma blanca en la barriada de La Palmilla, en Málaga. El homicidio ocurrió el lunes a las 20:00 horas, según ha confirmado la Policía Nacional. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del crimen.

Crimen en la barriada de La Palmilla, en Málaga capital.

La Policía Nacional está investigando el homicidio de un hombre de 29 años de edad con arma blanca.

Así lo han confirmado este martes desde el Cuerpo Nacional de Policía. De acuerdo con los pocos datos conocidos hasta el momento, los hechos sucedieron este lunes a las 20:00 horas. Las pesquisas siguen abiertas.