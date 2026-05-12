La Policía Nacional investiga un homicidio con arma blanca ocurrido en La Palmilla, en Málaga
La víctima es un hombre de 29 años. Los hechos ocurrieron en la tarde-noche de ayer lunes.
Más información: Detenido el joven de 27 años que disparó al aire desde una vivienda en Las Castañetas tras una discusión de tráfico
Las claves
Generado con IA
Crimen en la barriada de La Palmilla, en Málaga capital.
La Policía Nacional está investigando el homicidio de un hombre de 29 años de edad con arma blanca.
Así lo han confirmado este martes desde el Cuerpo Nacional de Policía. De acuerdo con los pocos datos conocidos hasta el momento, los hechos sucedieron este lunes a las 20:00 horas. Las pesquisas siguen abiertas.