Málaga da un salto histórico contra el cáncer: adjudicado el Centro de Protonterapia del Materno Infantil

Diseño previsto para el nuevo centro junto al Materno Infantil de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía ha adjudicado la construcción del Centro de Protonterapia en el Hospital Materno Infantil de Málaga. El proyecto será desarrollado por Bilba Construcción e Infraestructuras con un coste de 11,57 millones de euros y un plazo de ejecución de 24 meses. Este centro contará con tecnología de protonterapia, permitiendo tratamientos oncológicos más precisos y con menos efectos secundarios, especialmente para niños. El Materno Infantil de Málaga será uno de los pocos centros públicos en España con esta tecnología, cuya financiación incluye apoyo de la Fundación Amancio Ortega.

La Junta de Andalucía completa el proceso para construir un Centro de Protonterapia en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

De acuerdo con la información oficial de la Administración regional, el proyecto, que se viene gestando desde hace años, va a ser desarrollado por Bilba Construcción e Infraestructuras. La suya ha sido la oferta mejor valorada de las tres presentadas. Su propuesta económica asciende a 11.570.962,41 euros (sin IVA). El plazo que se maneja es de 24 meses.

La actuación incluye la reforma y ampliación del edificio para acoger un búnker de tres plantas que albergará un equipo de 70 toneladas, financiado por la Fundación Amancio Ortega.

La protonterapia, considerada la forma más puntera de radioterapia, permitirá tratamientos oncológicos más precisos y con menores efectos secundarios, especialmente para pacientes pediátricos.

Hasta ahora, en España solo dos hospitales privados contaban con esta tecnología, en Madrid y Navarra, mientras que la sanidad pública derivaba a los pacientes al extranjero.

Con la entrada en funcionamiento del equipo en Málaga, el Materno Infantil se convertirá en uno de los pocos centros públicos con esta tecnología avanzada.

Proyecto de obras y ubicación estratégica

El contrato de obras contempla la reforma y ampliación del Hospital Materno Infantil, ubicado en la Avenida del Arroyo de los Ángeles, para habilitar el Centro de Protonterapia.

La intervención se realizará junto al actual Centro de Tomoterapia y ocupará un volumen racional de nueva planta que incluirá zonas para personal, instalaciones técnicas y áreas ambulatorias.

El búnker de tratamiento tendrá tres plantas y una altura máxima sobre rasante de casi 12 metros, con blindaje de hormigón de 2 metros de espesor. La estructura permitirá instalar el equipo de protonterapia mediante grúa a través de la cubierta, utilizando huecos habilitados en los forjados, que se cerrarán estructuralmente al finalizar la instalación.

El proyecto también incluye patios lineales para iluminación y ventilación natural, pasillos de circulación en todas las plantas y zonas de apoyo para reuniones, docencia y vestuarios del personal de IBA, proveedor del equipo.

La ubicación junto al Materno es estratégica para facilitar el acceso a pacientes pediátricos y está vinculada al futuro nuevo hospital de Málaga.

El Materno ocupa una parcela de 27.256 metros cuadrados y cuenta con 53.166 metros construidos, distribuidos en nueve plantas sobre rasante y tres plantas de sótano.

La intervención para la protonterapia se ubicará en una zona de nueva construcción junto al Tomógrafo, con áreas complementarias en distintos niveles para servicios, personal y conexiones clínicas.