Málaga pone en juego una de sus parcelas más valiosas en la nueva Milla de Oro: subasta suelo para oficinas

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga subasta una parcela de 3.420,68 m² en La Térmica, destinada a oficinas y aparcamientos, con un valor inicial de 14,5 millones de euros. La venta se realiza en varias fases y el primer lote incluye tres partes diferenciadas para oficinas y aparcamientos, tanto sobre como bajo rasante. Se prepara además la futura subasta de otro lote en la misma zona, reservado para uso hotelero, con posibilidad de construir un edificio de hasta 15 plantas. El Consejo de Urbanismo también aprobará la expropiación de dos fincas para mejorar la conectividad peatonal en la ladera del monte Gibralfaro y la prórroga de un derecho de superficie a Bancosol.

El Ayuntamiento de Málaga pone en el mercado parte de sus activos inmobiliarios en la estratégica parcela de La Térmica, pieza clave de la nueva Milla de Oro de la capital de la Costa del Sol.

Si bien la intención del Consistorio es la de hacer caja con toda su parte del pastel, opta por dividir en varias fases la enajenación completa. Y decide abrir un primer concurso para vender al mejor postor los suelos reservados para oficinas y aparcamientos.

El impulso de esta operación, que se conoce justo el día en que se ha confirmado la compra por parte de Naiz Homes de los aprovechamientos de Ginkgo por 100 millones de euros, será aprobado este jueves 14 de mayo por el Consejo de Administración de Urbanismo.

De acuerdo con los datos iniciales, la parcela objeto de subasta tiene una superficie de 3.420,68 metros cuadrados divididos en tres partes.

La primera parte se encuentra sobre y bajo rasante, destinada a uso de oficinas y aparcamientos con una superficie de 1.839,92 metros; la segunda, bajo rasante, de forma irregular, destinada a aparcamientos y con 1.260,68 metros; y la parte tres, que también se sitúa bajo rasante, es de forma rectangular, está destinada a aparcamientos y cuenta con una superficie de 320,08 metros.

El valor de partida, estimado por la sección de valoraciones de la Gerencia de Urbanismo, es de 14.516.956,06 euros (IVA no incluido).

A esta primera venta habrá que sumar un segundo lote reservado para el uso hotelero, que cuenta con 11.550 metros cuadrados. Este parámetro permite materializar un inmueble de planta baja más 14 alturas. Esta misma pieza lleva vinculados 4.737 metros cuadrados de techo de comercial, que fue tasado en 4.975.627 euros (1.050 euros el metro).

Por otro lado, el consejo también dará luz verde al pliego de condiciones técnicas, económicas y jurídico-administrativas que regirán esta licitación.

Proyecto Bypass Gibralfaro

Por otra parte, el Consejo aprobará el inicio de los expedientes de expropiación de dos fincas ubicadas en los números 10 y 12 de la calle Picacho para la ejecución del proyecto de conectividad peatonal en la ladera del monte Gibralfaro.

Se trata de dos fincas que suman 218,28 metros cuadrados, 75,40 la del número 10 y 142,88 la del número 12, y que han sido valoradas en la cantidad de 48.974,87 euros y 140.209,92 euros, respectivamente, incluido el 5% de premio de afección.

De igual forma, se aprobará prorrogar por un periodo de 25 años el derecho de superficie, otorgado gratuitamente, a favor de la Asociación Banco de Alimentos de la Costa del Sol (Bancosol) en 2001. La prórroga se hace sobre una parcela municipal ubicada en la calle Escritora Gertrudis Gómez de Avellaneda, 1, que tiene 6.260,11 metros cuadrados de superficie y es donde se ubica la sede de esta entidad social.