Libertad provisional para la pareja detenida por intentar abandonar a un bebé de 4 meses en casa de un vecino en Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La pareja detenida por intentar abandonar a su bebé de 4 meses en casa de un vecino en Málaga ha quedado en libertad provisional. Ambos progenitores serán investigados por presunto abandono de menor y por posibles malos tratos al bebé. El bebé ha sido entregado a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía tras ser evaluado en un hospital. La vivienda familiar se encontraba en estado deplorable, según fuentes consultadas.

La Sección de Instrucción de la plaza número 13 del Tribunal de Instancia de Málaga acordó ayer domingo la puesta en libertad provisional de los dos padres detenidos por la presunta comisión de un delito de abandono de su hijo de apenas 4 meses de edad. Además del delito de abandono de menor se les va a investigar por la presunta comisión de otro delito de malos tratos hacia el bebé.

Tras tomarles declaración, la juez de guardia instó a su puesta en libertad ya que el ministerio fiscal no solicitó la medida de prisión provisional. La causa será remitida a la plaza número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Tribunal de Instancia de Málaga, que es el órgano competente en delitos cometidos sobre menores de edad.

El bebé ha sido entregado a los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía.

La pareja intentó abandonar al bebé con su vecino

Los hechos tuvieron lugar en un edificio de la calle Rosario, en el entorno del Molinillo. Al parecer, la pareja, conformada por un varón colombiano de 25 años y una joven de 23, natural de Venezuela, decidió abandonar a su bebé de cuatro meses en la casa de un vecino que, según las fuentes consultadas, aseguraba no tener relación con la pareja, para, previsiblemente, pasar la noche fuera.

El hombre dio aviso a las autoridades y fuentes policiales han confirmado la detención de los dos jóvenes, en principio, por abandono de menores. El bebé fue trasladado al Hospital Materno Infantil de madrugada para comprobar cómo se encontraba su estado de salud, que no ha trascendido.

Las fuentes consultadas aseguraron que la vivienda donde ambos residían con el bebé estaba en un estado deplorable.