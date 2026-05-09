Detienen a dos personas en Málaga por un delito contra la seguridad vial y por el presunto robo de un coche

Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga en un control. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Local de Málaga detuvo a dos personas por delitos contra la seguridad vial y apropiación indebida tras el presunto robo de un coche. Las detenciones se realizaron durante un dispositivo de control de vehículos en zonas como la Universidad, carretera Azucarera-Intelhorce y el recinto ferial de Cortijo de Torres. En el operativo participaron distintas unidades policiales y se sumaron investigaciones en redes sociales para identificar comportamientos temerarios en concentraciones ilegales. Además de las detenciones, se interpusieron 17 denuncias por infracciones de tráfico y se realizaron 24 inspecciones de vehículos, con 135 personas identificadas y dos denunciadas por tenencia de drogas.

La Policía Local de Málaga ha detenido a dos personas por presuntos delitos contra la seguridad vial y apropiación indebida, por el supuesto robo de un vehículo.

Las detenciones se produjeron en la tarde-noche del viernes al sábado, 9 de mayo, en un nuevo dispositivo de control de vehículos orientado a la labor preventiva y de actuación en posibles concentraciones de vehículos en la zona de la Universidad, en la carretera de la Azucarera-Intelhorce y en el recinto ferial de Cortijo de Torres.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de la capital en una nota, donde ha recordado que a este operativo se le suman las investigaciones en redes sociales y fuentes abiertas de Internet, que "permiten identificar comportamientos temerarios realizados en estas quedadas ilegales".

En el operativo participaron policías locales del Grupo de Investigación y Protección (GIP), Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y Unidad Canina, la Unidad de Vigilancia Aérea y agentes de diferentes Jefaturas de Distrito.

Además de los dispositivos estáticos y dinámicos de control de vehículos de dos y cuatro ruedas, se realizaron controles de velocidad y alcoholemia.

Como resultado del operativo, destaca la detención de dos personas, uno por presuntos delitos contra la seguridad vial y otro por apropiación indebida de un vehículo, y 17 denuncias por infracciones a la normativa de tráfico, entre las que destacan seis por no haber pasado la inspección técnica periódica de vehículos (ITV), otras seis por llevar instalados dispositivos luminosos no autorizados y una por conducción temeraria.

En lo relativo a seguridad ciudadana se realizaron un total de 24 inspecciones de vehículos en los que participó la Unidad Canina; 13 registros de vehículos; y 135 personas identificadas, efectuándole registros externos corporales a 35 de ellas, de las que dos fueron denunciadas por estar en posesión de sustancias estupefacientes.