Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga en un control.

Imagen de archivo de la Policía Local de Málaga en un control. Ayuntamiento de Málaga

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Detienen a dos personas en Málaga por un delito contra la seguridad vial y por el presunto robo de un coche

Los arrestos se produjeron la pasada madrugada en un nuevo dispositivo de control de vehículos orientado a la labor preventiva y de actuación en posibles concentraciones de vehículos en la capital.

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La Policía Local de Málaga detuvo a dos personas por delitos contra la seguridad vial y apropiación indebida tras el presunto robo de un coche.

Las detenciones se realizaron durante un dispositivo de control de vehículos en zonas como la Universidad, carretera Azucarera-Intelhorce y el recinto ferial de Cortijo de Torres.

En el operativo participaron distintas unidades policiales y se sumaron investigaciones en redes sociales para identificar comportamientos temerarios en concentraciones ilegales.

Además de las detenciones, se interpusieron 17 denuncias por infracciones de tráfico y se realizaron 24 inspecciones de vehículos, con 135 personas identificadas y dos denunciadas por tenencia de drogas.

La Policía Local de Málaga ha detenido a dos personas por presuntos delitos contra la seguridad vial y apropiación indebida, por el supuesto robo de un vehículo.

Las detenciones se produjeron en la tarde-noche del viernes al sábado, 9 de mayo, en un nuevo dispositivo de control de vehículos orientado a la labor preventiva y de actuación en posibles concentraciones de vehículos en la zona de la Universidad, en la carretera de la Azucarera-Intelhorce y en el recinto ferial de Cortijo de Torres.

Así lo ha indicado el Ayuntamiento de la capital en una nota, donde ha recordado que a este operativo se le suman las investigaciones en redes sociales y fuentes abiertas de Internet, que "permiten identificar comportamientos temerarios realizados en estas quedadas ilegales".

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En el operativo participaron policías locales del Grupo de Investigación y Protección (GIP), Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), Grupo Operativo de Apoyo (GOA) y Unidad Canina, la Unidad de Vigilancia Aérea y agentes de diferentes Jefaturas de Distrito.

Además de los dispositivos estáticos y dinámicos de control de vehículos de dos y cuatro ruedas, se realizaron controles de velocidad y alcoholemia.

Como resultado del operativo, destaca la detención de dos personas, uno por presuntos delitos contra la seguridad vial y otro por apropiación indebida de un vehículo, y 17 denuncias por infracciones a la normativa de tráfico, entre las que destacan seis por no haber pasado la inspección técnica periódica de vehículos (ITV), otras seis por llevar instalados dispositivos luminosos no autorizados y una por conducción temeraria.

En lo relativo a seguridad ciudadana se realizaron un total de 24 inspecciones de vehículos en los que participó la Unidad Canina; 13 registros de vehículos; y 135 personas identificadas, efectuándole registros externos corporales a 35 de ellas, de las que dos fueron denunciadas por estar en posesión de sustancias estupefacientes.