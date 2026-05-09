Estas son las calles de Málaga con cortes de tráfico este fin de semana por dos procesiones y la instalación de una grúa

La Divina Pastora de Capuchinos el día de su coronación. Divina Pastora Twitter (L.M Gómez Pozo)

Las claves

Las claves Generado con IA Dos procesiones modificarán el tráfico en Málaga este sábado en los barrios de la Trinidad y Capuchinos. La procesión de Nuestra Señora de Fátima recorrerá varias calles de la Trinidad a partir de las 17:00 horas. La Divina Pastora saldrá por Capuchinos desde las 18:30 horas, afectando al tráfico en la zona. El domingo habrá corte de tráfico y acceso peatonal en el pasillo Santa Isabel, entre Cisneros y Puerta Nueva, de 8:00 a 16:00 horas por la instalación de una grúa.

Dos procesiones y la instalación de una grúa harán que el tráfico en Málaga capital se vea modificado durante unas horas este fin de semana.

En concreto, la circulación se verá afectada en el barrio de la Trinidad, en Capuchinos y en el Pasillo Santa Isabel este sábado y domingo, según ha informado el Ayuntamiento de Málaga en un comunicado.

Las dos procesiones tendrán lugar este sábado. Por un lado, la de Nuestra Señora de Fátima recorrerá las calles de la Trinidad a partir de las 17.00 horas.

El recorrido que seguirá es el siguiente: avenida de Fátima, Francisco Monje, Malasaña, Doctor Gálvez Ginachero, plaza Hospital Civil, escalinata Hospital Civil, avenida Barcelona, La Regente, Sevilla, Trinidad, San Pablo, plaza San Pablo, Zamorano, Tiro, Feijóo, plaza Aurora, Trinidad, Malasaña, Francisco Monje y avenida de Fátima.

Por otro lado, a las 18.30 horas comenzará la procesión de la Divina Pastora por el barrio de Capuchinos.

El cortejo procesional partirá desde la plaza Capuchinos y hará el siguiente recorrido: plaza Capuchinos, Eduardo Domínguez Ávila, Peinado, Daoiz, López Domínguez, Alderete, San Jorge, Empecinado, plaza Capuchinos, carrera Capuchinos, Dos Aceras, Guerrero, Gaona, plazuela Santísimo Cristo de la Sangre, Parras, Cruz del Molinillo, Alderete, Tizo, Capuchinos y plaza de Capuchinos.

Por último, este domingo 10 de mayo habrá un corte de tráfico en el pasillo Santa Isabel por los trabajos para instalar una grúa.

De esta manera, de 8.00 a 16.00 horas se cortará el tráfico de vehículos y el acceso a peatones en el tramo del pasillo Santa Isabel que comprende entre las calles Cisneros y Puerta Nueva.