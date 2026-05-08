El gigante MSC refuerza el puerto de Málaga como 'hub' estratégico de mercancías desde China

Imagen de un barco de MSC en el puerto de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA MSC ha designado al puerto de Málaga como primer gran punto de descarga en su ruta marítima regular 'Dragon' desde China a Europa. El cambio estratégico convierte a Málaga en un nodo logístico clave para la entrada y distribución de mercancías hacia Andalucía, el sur de Portugal y otras regiones cercanas. En cada escala podrían descargarse entre 500 y 1.000 contenedores llenos, incluyendo productos electrónicos, textiles, vehículos y componentes industriales. El nuevo esquema potencia las conexiones 'feeder', permitiendo redistribuir mercancías desde Málaga hacia otros destinos europeos y transatlánticos como Reino Unido y la costa este de Estados Unidos.

El puerto de Málaga da un paso relevante en su posicionamiento dentro del tráfico marítimo internacional tras el cambio de estrategia de la naviera MSC, que ha decidido otorgar un papel central a la dársena malagueña dentro de uno de sus principales servicios de conexión con China, conocido como “Dragon”.

Según la información facilitada, este movimiento supone una reorganización del esquema logístico del servicio, que pasa a situar a Málaga como uno de los primeros puertos de escala en su ruta desde Asia hacia Europa, con implicaciones directas en la distribución de mercancías hacia el sur de España y Portugal.

Dragon no es un buque concreto, sino un servicio marítimo regular operado por MSC que conecta de forma semanal —aunque con cierta variabilidad por la actual tensión geopolítica y las rutas más largas por el cabo de Buena Esperanza— los principales puertos chinos con Europa.

Este tipo de servicios suele estar compuesto por entre seis y ocho buques de gran capacidad, con portes que oscilan entre los 15.000 y 20.000 TEUs (unidad equivalente a contenedor estándar). Cada escala permite el movimiento de grandes volúmenes de mercancía, en función de la demanda de los operadores logísticos.

Mapa con la ruta desde China.

Málaga, primer gran puerto en la rotación desde China

La principal novedad del cambio estratégico es que el servicio, tras salir de China y completar su navegación de aproximadamente un mes, tiene ahora a Málaga como primer gran puerto de descarga en el sur de Europa.

Esto supone una modificación relevante respecto a la rotación anterior, en la que el servicio incluía escalas previas en otros enclaves del Mediterráneo y del Atlántico, como Sines, Valencia, puertos franceses o incluso Trieste en el Adriático.

A partir de ahora, el buque descarga en Málaga y continúa su ruta directamente hacia puertos del Mediterráneo central, con especial mención a Italia, sin pasar por las dársenas tradicionales de MSC en España o Portugal.

El cambio posiciona al puerto malagueño como un nodo logístico de entrada directa para mercancías procedentes de China destinadas al sur peninsular y al sur de Portugal, lo que refuerza su competitividad frente a otros puertos como Algeciras, Valencia o incluso Barcelona en determinados tráficos.

Según estimaciones, en cada escala podrían descargarse entre 500 y 1.000 contenedores llenos, lo que en términos operativos equivale a un volumen comparable al que actualmente gestionan varios servicios regulares en la dársena malagueña.

Este incremento de actividad refuerza la idea de Málaga como plataforma de distribución para áreas como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y el sur de Portugal, reduciendo tiempos de tránsito terrestre y mejorando la eficiencia logística de los importadores.

Mercancías diversificadas desde China

El tráfico procedente de China incluye una amplia variedad de productos, desde electrónica de consumo —teléfonos móviles, televisores, ordenadores o GPS— hasta bicicletas, motos, vehículos, textil, material de oficina o componentes industriales.

Parte de esta carga llega en contenedor completo, mientras que otra se transporta en modalidad de grupaje, con mercancías de distintos importadores dentro de una misma unidad logística.

Este nuevo esquema también abre la puerta a potenciar el papel del puerto malagueño dentro de las llamadas conexiones feeder, que permiten redistribuir mercancías hacia otros destinos europeos y transatlánticos.

En este modelo, los grandes buques procedentes de Asia actúan como nodos principales que descargan en puertos estratégicos como Málaga, desde donde los contenedores se redistribuyen posteriormente en barcos de menor tamaño hacia mercados como Reino Unido o la costa este de Estados Unidos.