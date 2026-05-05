Vecinos estallan contra el proyecto 'Smart Living' de Fundación Unicaja: "Un negocio privado en suelo de todos"

Las claves

Las claves Generado con IA La Plataforma Vecinal Finca el Pato critica la aprobación del proyecto 'Smart Living' de Fundación Unicaja en una parcela de uso social y educativo. Los vecinos denuncian que el proyecto representa un negocio inmobiliario privado en suelo público y acusan al Ayuntamiento de favorecer la gentrificación en Finca el Pato. Han presentado una demanda contra el Ayuntamiento por cambiar el uso del terreno, alegando falta de informes esenciales y saturación educativa en la zona. La plataforma sostiene que el Ayuntamiento ha mostrado un trato de favor hacia proyectos privados y reclama inversiones reales en vivienda protegida pública.

La Plataforma Vecinal Finca el Pato, organización vecinal que agrupa a casi 500 inscritos, ha puesto de manifiesto este martes su "indignación" ante la decisión de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga de admitir a trámite la iniciativa de la Fundación Unicaja para construir un complejo de viviendas de alquiler sobre una parcela de uso social y educativo de la Avenida Imperio Argentina.

A ojos de los denunciantes, se trata de un "Smart Living que ignora las necesidades del barrio”, en contra de lo afirmado por el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, que habla de un proyecto abierto al barrio.

Para la plataforma, la realidad "es mucho más oscura". "Se trata de un negocio inmobiliario privado sobre suelo de todos; el Ayuntamiento está hipotecando para siempre el futuro de Finca el Pato al dejarlo sin los equipamientos y servicios públicos que le corresponden por ley, replicando el modelo de gentrificación que ya ha expulsado a los vecinos del centro de la ciudad", asegura el colectivo en un escrito.

En el documento, la plataforma asegura estar a favor de "la VPO real". Sin embargo, critica que se use la vivienda protegida "como un subterfugio para regalar suelo público educativo a intereses privados".

"Es un insulto que el Ayuntamiento alegue que esta es una zona sin VPO para justificar el cambio de uso, cuando el propio Consistorio tiene parcelas destinadas específicamente a vivienda protegida en toda la ciudad que mantiene paralizadas porque no le interesa invertir en lo público", añade.

De hecho, ha insistido en que el Consistorio accedió a abrir la puerta al uso residencial de estos terrenos “sólo cuando la Fundación Unicaja mostró interés en el negocio".

Más allá de la protesta, los vecinos integrantes de esta plataforma ya han llevado el asunto a los juzgados. En total, hay once comunidades de vecinos que han interpuesto una demanda contra el Ayuntamiento por este cambio de uso.

"Denunciamos que el equipo de Gobierno ha prescindido de informes preceptivos y fundamentales, destacando especialmente la ausencia del informe vinculante de la Consejería de Educación, ignorando que el barrio sufre una saturación educativa alarmante con institutos al 200% de su capacidad", se precisa.

Para esta agrupación, lo ocurrido con este terreno de Parque Litoral "es el último capítulo del reparto del barrio", apuntando la existencia de "un trato de favor sistemático" a proyectos como los de Rafael Nadal y al proyectado de Antonio Banderas.