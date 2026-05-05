Málaga desbloquea 200 viviendas en El Perchel tras años de espera y da vía libre al gran proyecto residencial

Imágenes de los restos arqueológicos del arrabal de Attabanim encontrados en El Perchel de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA Málaga desbloquea la construcción de cerca de 200 viviendas en El Perchel tras la publicación definitiva del estudio de detalle en el BOP. El proyecto abarca tres manzanas de suelo urbano y mantiene el uso residencial y la edificabilidad, fijando alineaciones y volúmenes coherentes con el entorno. Se incluyen mejoras en la accesibilidad peatonal, peatonalización parcial de calles y la integración de aparcamientos subterráneos vinculados a la promoción. La ejecución de las obras está condicionada a la protección de restos arqueológicos hallados en la zona y al cumplimiento de los informes sectoriales requeridos.

La gran operación residencial impulsada por la promotora madrileña Dazia en los Callejones del Perchel hace ahora casi cuatro años y medio sigue dando pasos.

Con la excavación arqueológica en pleno desarrollo, el instrumento de ordenación de este desarrollo, que contempla cerca de 200 viviendas, queda completado en el plano administrativo.

Y ello después de que el estudio de detalle, aprobado definitivamente por el Pleno del pasado mes de diciembre, entre en vigor con su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de este lunes 4 de mayo.

El documento fue aprobado inicialmente hace dos años. El mismo fija la ordenación pormenorizada y condiciona las licencias a la urbanización completa y al cumplimiento de los informes sectoriales de Cultura, Movilidad, Metro y Aviación Civil.

El Estudio de Detalle se aplica a tres manzanas de suelo urbano consolidado (M‑1, M‑2 y M‑3) en las calles Callejones del Perchel, Montalbán, Arco, Malpica y Huerto de la Madera, integradas en el PEPRI Perchel Sur y en el PGOU 2011.

La ordenación no cambia el uso residencial ni la edificabilidad global ni el aprovechamiento, y se limita a fijar alineaciones exteriores e interiores, volúmenes y rasantes para permitir una edificación simultánea coherente con los edificios colindantes.

Viario, peatonalización y movilidad

En materia de viario, el documento recoge las condiciones del informe de Movilidad: las calles Malpica y Arco deberán ejecutarse como plataforma única, y el tramo de Malpica entre Arco y Angosta del Carmen será peatonal.

Estas determinaciones buscan mejorar la accesibilidad peatonal y la integración del nuevo tejido residencial con el entorno histórico del Perchel Sur, manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad del tráfico local.

La propuesta también ordena la ocupación bajo rasante de parte de la calle Huerto de la Madera para aparcamientos privados vinculados a la promoción, manteniendo sobre la superficie el uso de vía pública y exigiendo la reposición de pavimentos, vegetación y rasantes originales.

Deberes del promotor

El documento recalca que las parcelas han perdido la condición de solar por las previsiones del planeamiento, por lo que el promotor está obligado a ejecutar las obras de urbanización necesarias para que la recuperen antes o simultáneamente a la edificación.

Entre estas obligaciones figuran garantizar el acceso por vías pavimentadas, alumbrado público, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro eléctrico con capacidad suficiente para el uso previsto.

Antes de conceder la licencia de obras se exigirá que se acredite la cesión y puesta a disposición de los espacios que pasarán a vía pública, así como la aprobación de un proyecto de urbanización complementaria conforme al Reglamento General de la LISTA.

También se deberá acreditar la viabilidad de los proyectos sobre las manzanas M‑1 y M‑2 frente a la afección por la zona de protección del Metro de Málaga, según los criterios de la Agencia de Obra Pública.

El futuro desarrollo queda claramente condicionado por la aparición de importantes restos arqueológicos de origen musulmán, correspondientes al arrabal de Attabanim, incluida parte de la muralla nazarí, que ha de ser protegida y preservada in situ.

La decisión final sobre el futuro de estos hallazgos, que los especialistas vinculan con una especie de espacio residencial de alto nivel de la época, la tiene Delegación de Cultura, que debería dictaminar qué ocurre con estas piezas.