Los ladrones del cobre golpean el alumbrado de Málaga: 1.500 metros de cableado robados en cuatro distritos

Las claves

Las claves Generado con IA Se han robado 1.500 metros de cableado de cobre del alumbrado en Málaga durante el fin de semana y el lunes. Los robos han ocurrido de forma simultánea en cuatro distritos: Centro, Campanillas, Teatinos y Puerto de la Torre. El Ayuntamiento y la empresa concesionaria trabajan en reponer el material sustraído para restaurar el alumbrado. La Policía Local ya ha detenido a un sospechoso en una intervención previa relacionada con estos robos de cable.

Un goteo de calles a oscuras ha puesto sobre la pista al Ayuntamiento de Málaga de una oleada de robos de cableado de cobre del alumbrado público. La empresa adjudicataria del servicio de conservación y mantenimiento ha cifrado en torno a 1.500 metros el material sustraído durante el pasado fin de semana y la jornada del lunes, y ha presentado la correspondiente denuncia ante la Policía Local.

El Área de Servicios Operativos, dependiente del Consistorio, ha confirmado este martes que las sustracciones se han producido de forma simultánea en cuatro distritos distintos de la ciudad, lo que hace pensar que todo podría apuntar a una actuación organizada.

El mapa del robo dibuja un patrón disperso. En el distrito Centro, el cableado ha desaparecido de las calles Padre Mondéjar, Ejido, Diego de Siloé y de los Jardines Músico del Campo. En Campanillas, los puntos afectados son el Camino Cortijo del Conde, el Puente Cortijo Salinas y la calle Van Gogh. En Teatinos, la sustracción se ha concentrado en la calle Editor Ángel Caffarena. Y en Puerto de la Torre, los operarios han constatado la falta de material en las calles Julio Cortázar y Octavio Paz, así como en un pasaje paralelo a la calle Cirilo Salinas, en la barriada de Hacienda Cabello.

Fuentes municipales han indicado que la empresa concesionaria ya está adquiriendo el material necesario para reponer el cableado y restaurar el servicio en su totalidad.

Según las previsiones del Ayuntamiento, el alumbrado de todas las zonas afectadas volverá a funcionar con normalidad en los próximos días, una vez se complete la instalación del nuevo cobre.

No es el primer episodio de este tipo registrado en la ciudad. El pasado 7 de marzo, sobre las 16.50 horas, un hombre fue detenido por agentes de la Policía Local de Málaga como presunto autor de un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, concretamente robo con fuerza.

Según el comunicado de la Policía Local, agentes del Grupo de Investigación y Protección que se encontraban realizando servicio de paisano observaron a cuatro personas tirando del cableado soterrado en una calle del Parque Empresarial Trévenez, en el distrito de Campanillas. Al percatarse de la presencia policial, los jóvenes emprendieron la huida en distintas direcciones, lo que dio lugar a una persecución a pie, campo a través, con el apoyo de otras unidades, en la que finalmente se dio alcance a uno de ellos.

En la inspección ocular de la zona, los agentes constataron que el acerado había sido fracturado en varios puntos para poder extraer el cableado, y se intervinieron once rollos del mismo, que presentaban las características del instalado en las farolas de la zona.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales e informado de los motivos de la privación de libertad y de los derechos que le asisten.

Esta intervención, según señaló entonces la Policía Local, se enmarca en el plan de vigilancia especial en las zonas industriales de la ciudad, puesto en marcha hace meses para la prevención de hechos delictivos, que se desarrolla los siete días de la semana en diferentes horarios y en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la participación de agentes tanto uniformados como en servicio de paisano. No ha trascendido si se trata del mismo grupo hasta el momento.