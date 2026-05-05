Así es el innovador complejo 'Smart Living' de VPO que Fundación Unicaja impulsa en la 'Milla de Oro' de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Fundación Unicaja impulsa un innovador complejo de VPO en la 'Milla de Oro' de Málaga, en la Avenida Imperio Argentina. El proyecto propone unas 200 viviendas protegidas bajo el concepto 'Smart Living', con espacios comunes que amplían el hogar tradicional. El diseño apuesta por la apertura al barrio e incluye áreas culturales, zonas de coworking, espacios deportivos y salas para la convivencia vecinal. La ubicación destaca por su conectividad, cerca del Metro y líneas de EMT, y busca integrar la VPO en suelos consolidados y bien comunicados.

La Fundación Unicaja, a través de su brazo inversor LiveUpp, sigue dando pasos en su estratégica apuesta por desarrollar un innovador complejo residencial en el litoral oeste de Málaga. En concreto, en una parcela de titularidad municipal localizada en plena ‘milla de oro’ de la ciudad, en la Avenida Imperio Argentina.

A la espera de que se conozcan todos los detalles de la iniciativa, que ha generado oposición entre los residentes del entorno, el objetivo es el de romper con el modelo tradicional de vivienda protegida.

En la hoja de ruta trazada es esencial el paso que este martes ha dado el Ayuntamiento de Málaga, al admitir a trámite la solicitud de la entidad para el desarrollo de este complejo residencial y social en una parcela de 11.000 metros cuadrados.

Más allá del dato urbanístico —la construcción de unas 200 viviendas protegidas (VPO)—, lo relevante de esta operación es la filosofía que la sustenta.

La Fundación Unicaja no busca replicar el modelo clásico de bloque de pisos, sino implementar un concepto de Smart Living adaptado a la demanda actual: viviendas más compactas, pero con un ecosistema de espacios comunes que actúan como una extensión del hogar.

Un edificio "permeable" y abierto al barrio

Según ha avanzado el concejal de Vivienda, Francisco Pomares, el diseño del complejo destaca por su apuesta por la permeabilidad. El edificio no se plantea como un recinto cerrado, sino como un elemento que se abre al barrio a través de cuatro grandes bloques de uso comunitario:

Impacto cultural : Un espacio destinado a exposiciones, conciertos y actividad artística vinculado a la Fundación Unicaja.

: Un espacio destinado a exposiciones, conciertos y actividad artística vinculado a la Fundación Unicaja. Productividad y estudio : Zonas de coworking y despachos profesionales, respondiendo al auge del trabajo híbrido.

: Zonas de coworking y despachos profesionales, respondiendo al auge del trabajo híbrido. Vida saludable : Áreas dedicadas al deporte y hábitos de bienestar.

: Áreas dedicadas al deporte y hábitos de bienestar. Convivencia vecinal: Cocinas, comedores y salas comunitarias que permiten que el edificio funcione como un núcleo de interacción para residentes y vecinos de la zona.

Pomares ha subrayado el valor estratégico de la ubicación. La parcela de Imperio Argentina se sitúa en un entorno plenamente consolidado, con una conectividad privilegiada gracias a la cercanía con el Metro (estación Martín Carpena) y las líneas de la EMT, además de su proximidad al nuevo paseo marítimo del entorno de la Térmica.

"Siempre hemos criticado la concentración de VPO en determinados barrios", ha explicado, poniendo en valor el interés de Unicaja por "repartir la VPO por toda la ciudad en suelos ya consolidados".