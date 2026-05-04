Nuevo paso para el gran complejo residencial y social de Fundación Unicaja junto a la Milla de Oro de Málaga

Imagen de archivo de las obras de construcción de las VPO en el sector Universidad. Ayuntamiento de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA Fundación Unicaja avanza en el desarrollo de un complejo residencial y social en una parcela de 11.000 m² en la Avenida Imperio Argentina de Málaga. El proyecto contempla la construcción de unas 200 viviendas, con una edificabilidad máxima de 27.184 m² y una altura permitida de planta baja más seis y ático. El Ayuntamiento tramitará un concurso público para la adjudicación del solar, aunque la declaración de interés público puede beneficiar a la Fundación Unicaja. Vecinos de la zona muestran su rechazo al cambio de uso del terreno, reclamando que se destine a un instituto y un centro de salud, demandas que el Ayuntamiento ha prometido atender en otros suelos.

Fundación Unicaja, por medio de la entidad LifeUpp Unicaja Promociones S. L., sigue dando pasos en su apuesta por desarrollar un importante proyecto residencial y social en el litoral oeste de la capital de la Costa del Sol.

Después de conocerse a finales del año pasado su interés por hacerse con una parcela de 11.000 metros cuadrados localizada en la Avenida Imperio Argentina, sobre la que se plantean del orden de 200 alojamientos, la entidad sigue avanzando en la hoja de ruta trazada.

El siguiente paso incluye la admisión a trámite por parte de la Junta de Gobierno Local de la iniciativa.

El solar en cuestión fue descartado inicialmente por la Gerencia de Urbanismo como parte del ambicioso plan municipal para, mediante la colaboración privada, permitir el desarrollo de varios cientos de viviendas y alojamientos temporales a precio asequible.

Sin embargo, esta postura contraria fue modificada en el momento en que la Fundación Unicaja mostró su interés en la finca para impulsar un proyecto de carácter residencial y social.

En concreto, fue el 25 de septiembre cuando la entidad pidió "información urbanística relativa a la propuesta de idoneidad/viabilidad de implantar el uso alternativo de residencial destinado a VPO en una parcela calificada de equipamiento comunitario".

La parcela dispone de 11.050,62 metros cuadrados, sobre la que se permite un techo máximo edificable de 27.184,52 metros cuadrados. La altura total del inmueble podrá ser de planta baja más 6 y ático.

Pese al interés de Unicaja, el solar tendrá que ser objeto de un concurso público por parte del Ayuntamiento. No obstante, la declaración del interés público de la iniciativa puede otorgarle una ventaja en caso de igualdad de valoraciones.

La operación ha generado controversia y contestación entre los vecinos de la zona, que han cuestionado la pretensión de dar uso residencial a un terreno que en el planeamiento está reservado para equipamiento.

En concreto, reclaman el impulso de un instituto y un centro de salud. Semana atrás, en el intento de frenar la oposición, el Ayuntamiento anunció el acuerdo de cesión a la Junta de Andalucía de espacio para estos usos.