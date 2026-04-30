El AVE Málaga-Madrid recupera la normalidad con expectación y cautela entre los viajeros: "Mejor tarde que mal hecho"

Las claves

Las claves Generado con IA El AVE directo Málaga-Madrid ha reanudado su servicio tras casi tres meses de interrupción por el accidente de Adamuz y un desprendimiento en Álora. Durante el parón, los pasajeros tuvieron que recurrir a planes alternativos como trayectos en autobús hasta Antequera y alquiler de coches. La mayoría de los viajeros afrontan la reapertura con tranquilidad y confianza, aunque algunos consideran que la gestión fue lenta y otros mencionan el impacto económico de la interrupción. El primer AVE Madrid-Málaga llegó con unos 10 minutos de retraso debido a limitaciones de velocidad en la infraestructura, aunque los usuarios valoran la importancia de mantener la seguridad.

La estación de Málaga María Zambrano vivía este jueves una expectación contenida media hora antes de que a las 12:00 horas saliese el primer AVE directo hacia Madrid tras casi tres meses de interrupción.

El servicio se reanudaba después del accidente de Adamuz, ocurrido el 18 de enero, y de que las fuertes lluvias causaran el desprendimiento de un talud en Álora el 4 de febrero.

Las incidencias han obligado durante semanas a habilitar un plan alternativo de transportes, incluyendo el trazado hasta Antequera en autobús.

En el hall de la terminal malagueña, eran muchos los pasajeros que esperaban el momento de entrar al tren.

Antonio Nieto, junto al control de seguridad, ha explicado que vive “con normalidad” la reapertura de la conexión entre ambas ciudades: “Estadísticamente, no tiene ningún sentido vivirlo con estrés”.

Nieto tenía que ir a Barajas a coger un vuelo y le coincidía que era hoy. “Me parece bien que se reabra ahora, más vale tarde a que se haga una chapuza por querer correr. Es una cuestión de seguridad”.

“No lo vivo con ansiedad. En estos viajes, uno se arropa la cabeza, tiene paciencia y ya está”, ha explicado Pedro Barragán, otro viajero que, junto a su esposa, se dirigía a Madrid. El billete no le ha costado caro porque lo compró hace casi un mes y utiliza la Tarjeta Dorada de Renfe.

“La reanudación llega tarde, pero ya teníamos el plan hecho. La gestión ha sido lenta, pero lo importante es que se está solucionando y que se trabaja para que las vías estén en condiciones y no vuelva a suceder”, ha detallado.

Pol Bekam es la primera vez que toma esta línea desde Málaga. Es consciente del motivo que ha llevado a la interrupción del servicio hasta ahora, pero no lo afronta con miedo. “Estoy tranquilo, cuando me suba al tren no creo que haya ningún problema”.

Ernest González no tenía billete para el tren de las 12:00, sino para uno posterior. “Vivo esta reapertura un poco triste porque esto sucede por una desgracia como es la de Adamuz en la que mueren 47 personas y yo podría haber sido una de ellas. Mi pareja vivía en Madrid y cogía mucho el tren para ir a verla“.

González ha explicado que cuando se subía al AVE, escuchaba las fuertes vibraciones del tren. Antes lo veía como algo normal, pero ahora ya no lo percibe así.

“He tenido que dejarme 200, 300 o 400 euros en alquiler de coches particulares para hacer el trayecto. Un amigo que trabaja en Europcar me decía que no tenían ni siquiera flota de vehículos”.

Junto a González, unos adolescentes de un club deportivo se dirigen a Madrid. Uno de ellos, Marcos del Cid, confía en el estado de los trenes: “No estoy nervioso ni nada, me transmiten seguridad”. Sí cree que la gestión se podría haber hecho mejor. “Con el tiempo que han tenido, creo que es más que suficiente”, apunta.

Sara Ruiz sacó los billetes hace un par de meses y no sabía si iba a tener que ir a Antequera o directamente desde Málaga a Madrid.

“Aunque algunas personas me comentaban que tuviera cuidado, confío en que ahora lo miran todo con lupa para que las vías estén bien; eso me da seguridad. Me parece estupendo que hayan trabajado 24 horas para agilizarlo; siendo de Málaga, entiendo la importancia de esta conexión con Madrid, sobre todo para el turismo”.

Sus tías han sufrido las consecuencias de este parón ferroviario porque, para ir a un concierto de Rosalía, tuvieron que dejarse “un pastón” en otros transportes.

El AVE Madrid-Málaga, con retraso

Aunque el primer tren desde Málaga a Madrid salía a las 12:00, la conexión directa quedaba reabierta a primera hora en el sentido inverso.

En concreto, salía a las 09:50 horas desde Atocha con destino a la Costa del Sol. La hora prevista de llegada eran las 12:52 horas. Sin embargo, ha llegado con unos 10 minutos de retraso que, según Renfe, se deben a limitaciones de velocidad en la infraestructura.

Marcos Forno venía de Madrid y ha denunciado la lentitud del viaje: “Llevamos años sufriendo esto y contra este Gobierno no se puede luchar. Después de tres meses así, es una vergüenza. Decían que íbamos a ir a 300 kilómetros por hora y llegamos más tarde porque el estado de la infraestructura no permite circular a esa velocidad”.

“He hecho el viaje con cierto reparo, especialmente en ciertos tramos, porque todavía tengo en la cabeza las imágenes del accidente”, ha señalado Teresa Tredós, que sacó su billete hace veinte días y ni siquiera sabía que había AVE directo.

“Hasta unos 40 o 70 kilómetros antes de llegar a Málaga, todo bien, pero a partir de Antequera, empezamos a notar vibraciones y tuvimos que parar un par de veces. Al final llegamos con retraso, pero lo considero tolerable. Lo importante es mantener las infraestructuras en buen estado. Si se ponen los medios adecuados, el riesgo es mucho menor. Creo que la confianza se irá recuperando”.