Tensión en la Ciudad de la Justicia: detenido un joven con una navaja mientras declaran los clanes de La Trinidad

Una imagen de todo lo que se ha intervenido.

Las claves

Las claves Generado con IA Un joven de 27 años fue detenido por tenencia ilícita de armas con una navaja de grandes dimensiones en la Ciudad de la Justicia de Málaga. La detención ocurrió durante la declaración judicial de miembros de los clanes Jordan y Nieves, tras una macrorredada en La Trinidad. La zona estaba bajo máxima vigilancia policial debido a la presencia de familiares de los clanes enfrentados, para evitar incidentes. El operativo policial intervino 12 armas de fuego, droga, dinero falso y efectivo, y supuso la práctica desarticulación de los clanes dedicados al menudeo de droga en La Trinidad.

Tensión en la Ciudad de la Justicia de Málaga en la tarde de este jueves, 30 de abril, justo cuando han pasado a disposición judicial los detenidos de los clanes familiares desarticulados tras la macrorredada de La Trinidad: los Jordan y los Nieves.

Testigos que han estado por la zona a primera hora de la tarde aseguran que en el lugar, concretamente en la calle Fiscal Luis Portero de Málaga, había más de una veintena de personas reunidas en diversos grupos esperando la decisión del juez que les ha estado tomando declaración a los arrestados. Hasta el momento se desconoce si todos los investigados de la operación Corralones entran a prisión o no.

De hecho, según han informado fuentes policiales, un joven de 27 años ha sido detenido en la puerta del juzgado por tenencia ilícita de armas. Concretamente, el hombre contaba con una navaja de grandes dimensiones, han indicado las fuentes consultadas.

La detención de este joven se ha producido en un contexto de máxima vigilancia policial en los alrededores de la Ciudad de la Justicia, donde se ha desplegado un dispositivo específico ante la previsible afluencia de familiares y allegados de los arrestados.

La presencia de familiares de los dos clanes enfrentados —que llevan meses protagonizando tiroteos en plena calle en el barrio de La Trinidad— obligaba a extremar las precauciones para evitar cualquier incidente entre miembros de uno y otro grupo.

Los arrestados se enfrentan a varios delitos derivados del operativo desplegado el martes en La Trinidad, en el que la Policía Nacional intervino doce armas de fuego —entre ellas un subfusil Skorpion catalogado como arma de guerra, dos escopetas de cañón recortado, siete pistolas y dos revólveres—, además de armas blancas y contundentes, varios chalecos antibala —algunos con plancha metálica capaz de detener proyectiles de guerra—, 800 gramos de hachís, 600 gramos de cocaína, siete dosis de heroína, 71 gramos de marihuana, 1.400 euros en moneda falsa y unos 20.000 euros en efectivo.

Según explicó este miércoles en rueda de prensa el comisario principal jefe provincial, Roberto Rodríguez, todos los investigados en la causa fueron detenidos en el marco del dispositivo, lo que apunta a la práctica desarticulación de los dos clanes enfrentados por el control del menudeo de droga en el barrio y, sobre todo, de los narcopisos. No obstante, el responsable policial subrayó que la investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones, dado que parte de la causa continúa bajo secreto de sumario.

El operativo del martes movilizó a más de 250 agentes de diversas unidades de la Policía Nacional, con apoyo de medios aéreos —drones y helicópteros—, y se saldó con 21 registros domiciliarios, 20 de ellos en el propio barrio de La Trinidad.