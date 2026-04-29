Málaga quiere acabar con las goteras en el histórico pabellón de Ciudad Jardín

Interior del pabellón de Ciudad Jardín que ahora es Alfonso Queipo de Llano.

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga inicia una obra para reparar la cubierta del histórico pabellón de Ciudad Jardín, afectada por filtraciones y problemas de estanqueidad. La actuación contempla la instalación de una nueva sobrecubierta de más de 6.600 metros cuadrados y la mejora de la eficiencia energética del edificio. El presupuesto para la reforma es de 570.838,93 euros y el plazo de ejecución será de tres meses. Además de la cubierta, se renovarán elementos deteriorados como sombreretes de ventilación, escaleras y trampillas, y se instalará una línea de vida homologada para trabajos de mantenimiento.

El mítico pabellón de Ciudad Jardín, escenario de los años dorados del histórico Mayoral Maristas y epicentro deportivo del barrio, va a ser sometido a una importante obra mediante la que el Ayuntamiento de Málaga pretende curar sus heridas.

Con este objetivo, el Consistorio acaba de poner en marcha el concurso mediante el que adjudicará los trabajos de reparación del Polideportivo Alfonso Queipo de Llano. La operación incluye la renovación de la cubierta, gravemente deteriorada tras años de uso y soluciones puntuales insuficientes.

La actuación responde a un problema estructural de estanqueidad que ha ido agravándose con el paso del tiempo. "La cubierta manifiesta numerosas lesiones y ha perdido, puntualmente, su estanqueidad", se dice textualmente en la memoria justificativa, en la que se subraya la necesidad de disponer de otra envolvente.

Las filtraciones en la cubierta han generado importantes inconvenientes en el funcionamiento diario de la instalación, sin que las intervenciones parciales realizadas hasta ahora hayan logrado resolver la situación de manera definitiva.

El presupuesto de licitación asciende a 570.838,93 euros (IVA incluido), siendo el plazo de materialización de tres meses. Las empresas interesadas tienen hasta el 20 de mayo para presentar sus ofertas.

Un icono del deporte malagueño

Construido en 1976, el pabellón forma parte del complejo deportivo de Ciudad Jardín y ocupa una parcela de más de 27.000 metros cuadrados.

El edificio, de planta cuadrada y dos alturas, alberga tanto las instalaciones deportivas —incluida una pista central con graderío— como dependencias administrativas del Área de Deportes.

Más allá de su valor funcional, el recinto tiene un fuerte componente simbólico para el deporte local.

El proyecto plantea la ejecución de una nueva sobrecubierta completa de más de 6.600 metros cuadrados. La solución técnica contempla la instalación de una chapa grecada de perfil trapezoidal sobre una subestructura metálica, generando una cámara de aire ventilada entre la cubierta existente y la nueva.

Este sistema permitirá mejorar tanto la estanqueidad como el comportamiento térmico del edificio, alcanzando los estándares exigidos por la normativa vigente en materia de eficiencia energética.

Además, se incorporarán nuevos elementos para garantizar la correcta evacuación de aguas, como canalones y remates adaptados a la nueva configuración.

Mejora de seguridad y renovación de elementos

La intervención no se limita a la cubierta. El proyecto incluye también la sustitución de diversos elementos auxiliares que presentan un avanzado estado de deterioro, como los sombreretes de ventilación.

Asimismo, se renovarán las escaleras de acceso y la trampilla hacia la cubierta, reforzando las condiciones de seguridad para el mantenimiento del edificio.

Uno de los aspectos clave será la instalación de una nueva línea de vida homologada, conforme a la normativa vigente, que permitirá realizar trabajos en cubierta con las garantías necesarias para los operarios.

El pabellón, ubicado en la Plaza John F. Kennedy y con acceso directo desde la Avenida Jacinto Benavente, mantiene un uso intensivo como instalación deportiva municipal. La parcela está calificada como uso deportivo en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) y cuenta con todos los servicios en funcionamiento.