La Málaga 'de moda' frente a la Málaga invisible: el 57% de su población vive en barrios vulnerables

La desigualdad se agrava: en una década, los barrios vulnerables han pasado de 27 a 38 y afectan ya a la mayoría de los residentes.

Más del 62% de los malagueños reside en edificios de baja calidad, especialmente en zonas como Carretera de Cádiz, Palma-Palmilla y Ciudad Jardín.

El 72% de las secciones censales de la ciudad se sitúan en los niveles más bajos de ingresos y solo un 5% alcanza los más altos.

El 57% de la población de Málaga vive en barrios vulnerables con carencias de renta, empleo y formación.

Málaga se ha convertido en uno de los grandes motores económicos del sur de Europa, pero bajo esa imagen de ciudad dinámica se esconde una realidad incómoda: es la única gran ciudad de España donde más de la mitad de sus habitantes vive en barrios vulnerables.

Así lo revela un exhaustivo estudio del Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad (GIAU+S) de la Universidad Politécnica de Madrid, que sitúa en el 57% la población residente en zonas con carencias críticas de renta, empleo y formación.

El dato contrasta con el crecimiento de la provincia en las últimas décadas. Desde 1991, Málaga ha vivido una explosión demográfica sin precedentes, con un aumento del 46,18% de la población, el doble que la media nacional.

Sin embargo, ese impulso no se ha trasladado de igual forma a la capital, que apenas ha crecido un 10,72%.La consecuencia es una ciudad que avanza a dos velocidades: mientras la riqueza y las oportunidades se concentran en determinados núcleos, amplias zonas urbanas permanecen estancadas.

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El Catálogo de Barrios Vulnerables 2021 dibuja una radiografía clara: Málaga es, en su mayoría, una ciudad de rentas bajas.

El 72% de sus secciones censales se sitúan en los niveles más bajos de ingresos, y el decil más pobre es el más frecuente, presente en más del 20% del territorio urbano.

En el extremo opuesto, sólo un 5% alcanza los niveles más altos de renta. Esta desigualdad tiene un reflejo directo en la vivienda.

Más del 62% de los malagueños reside en edificios de baja calidad constructiva, concentrados sobre todo en Carretera de Cádiz, Palma-Palmilla, Ciudad Jardín y el extremo este de la ciudad.

El peso del pasado urbanístico

El modelo urbano de Málaga también ayuda a explicar esta situación. Junto a Sevilla, es la única gran ciudad española donde predomina la edificación abierta: el 51% de la población vive en bloques de este tipo.

A esto se suma el legado del desarrollismo franquista. Gran parte del parque residencial del casco histórico y sus alrededores se levantó entre 1961 y 1980, en procesos masivos de sustitución edificatoria que priorizaron la cantidad sobre la calidad.

Por otro lado, el desarrollo turístico ha impulsado un mayor peso de la vivienda unifamiliar (18,4%), especialmente en zonas de mayor renta y en el litoral.

El estudio detecta un giro preocupante en la última década. En 2011, Málaga contaba con 27 barrios vulnerables que afectaban al 36% de la población. Diez años después, la cifra asciende a 38 barrios y alcanza al 57,21% de los residentes.

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Además, la vulnerabilidad se intensifica: 36 de esos barrios presentan carencias simultáneas en estudios, renta y empleo. Los problemas de paro se han extendido (de 11 a 18 barrios) y los indicadores educativos sitúan a Málaga por debajo de la media nacional.

Los focos más críticos

Aunque la mayoría de los barrios presenta una vulnerabilidad media, existen puntos especialmente graves.La Palma-Palmilla es el caso más extremo: es el único barrio con vulnerabilidad crítica en todos los indicadores analizados.

En El Palo, lejos de mejorar, la situación empeora en todas sus dimensiones.

También se detecta un desplazamiento de la precariedad hacia nuevos ejes, como la avenida de Velázquez, y la reaparición de zonas tensionadas en Bailén-Miraflores.

El informe concluye que Málaga proyecta una imagen de éxito vinculada al turismo y la tecnología, pero esconde una fractura social cada vez más profunda. El crecimiento económico no está llegando a todos, y la desigualdad territorial se consolida como uno de los grandes retos de la ciudad.