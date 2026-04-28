Gran despliegue policial con 250 efectivos y un helicóptero en La Trinidad tras una oleada de tiroteos en Málaga

Varios vehículos de la Policía Nacional en dirección al barrio de La Trinidad, en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional ha desplegado más de 250 agentes y un helicóptero en el barrio malagueño de La Trinidad tras varios tiroteos recientes. El dispositivo incluye agentes uniformados y de paisano, más de una decena de furgones y unidades especializadas como el grupo de Atracos y Delitos Violentos. En los últimos meses se han registrado varios incidentes con armas de fuego en la zona, incluyendo tiroteos en enero y en abril, aunque no se han reportado heridos. La operación ha sorprendido a los vecinos, que han visto un fuerte despliegue policial desde primera hora de la mañana en las calles del barrio.

Sobresalto mayúsculo en el barrio malagueño de La Trinidad. La Policía Nacional ha desplegado en la zona un amplio dispositivo, que incluye varios helicópteros, en una operación que ha pillado por sorpresa a los vecinos.

De acuerdo con la información aportada hasta el momento, la Policía reaccionar tras los "últimos incidentes violentos" ocurridos en la zona.

Hay que recordar que en las últimas semanas y meses se han sucedido varios episodios con armas de fuego.

Agentes uniformados y de paisano, con el apoyo de más de una decena de furgones policiales y un helicóptero, se han desplegado desde primera hora de la mañana en las calles de este barrio.



Fuentes policiales han señalado a EFE que la actuación moviliza a más de 250 efectivos, está liderada por el grupo de Atracos y Delitos Violentos de la Policía Nacional y cuenta con la participación de agentes de diferentes unidades de las comisarías norte, centro y este de la ciudad.

El primero de ellos tuvo lugar el pasado 12 de abril, cuando se abrió una investigación por un incidente con uso de armas de fuego en plaza Bravo. Las detonaciones se produjeron de madrugada, sobre las 04:50 horas, sin que hubiese heridos. En el lugar se hallaron vestigios balísticos, que fueron intervenidos en la correspondiente inspección ocular.

No es la primera vez que La Trinidad registra incidentes de este tipo. El pasado mes de enero, el barrio ya fue escenario de dos tiroteos en menos de 24 horas. El primero se produjo en la madrugada del 16 de enero, sobre las 02:40 horas, con varios avisos por detonaciones atribuidas a distintos individuos; los impactos afectaron a tres inmuebles y se hallaron elementos balísticos en la zona, aunque no hubo heridos.

Menos de un día después, en la noche del 17 de enero, se repitieron las detonaciones, esta vez en la zona de las calles Mármoles y Puente. Posteriormente, el 16 de abril tuvo lugar otro tiroteo. El incidente se ha producido sobre las 16.45 horas en la calle Carboneros.