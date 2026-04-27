De Los Guindos al Limonar: las operaciones con las que Málaga hace caja con el suelo municipal

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga ha obtenido cerca de 15,5 millones de euros en el último año por la venta de suelo municipal en ubicaciones estratégicas. La venta más reciente fue adjudicada a Vía Ágora Buildings, que pagó 8,2 millones de euros por un terreno en la zona oeste, superando ampliamente el precio de salida. Otras operaciones destacadas incluyen la venta de un solar a Ñarupark por 4,75 millones y varias parcelas en Colinas del Limonar por unos 2,5 millones. A finales de 2023, el sector Torre del Río también generó 10,8 millones de euros por la venta a Grupo Moraval, mostrando la fuerte actividad del mercado de suelo municipal.

Málaga sigue sacando jugo a su patrimonio municipal de suelo. Pese al bloqueo interminable de la gran operación de los antiguos suelos de Repsol, que potencialmente le va a reportar ingresos superiores a los 60 millones de euros y a la espera de activar la enajenación de sus aprovechamientos en La Térmica, la Gerencia de Urbanismo ha logrado el último año rentas cercanas a los 15,5 millones de euros (sin IVA).

La suma es el resultado de la adjudicación desde principios de 2025 hasta el momento actual de varias parcelas municipales en localizaciones ciertamente estratégicas como la Avenida de los Guindos y Colinas del Limonar.

La acción más reciente corresponde a la venta al mejor postor de un terreno en la zona oeste de la capital. En concreto, la pastilla, con un techo edificable de poco más de 5.000 metros cuadrados, acaba de ser adjudicada a Vía Ágora Buildings.

Y no a cualquier precio. Lejos de los 5,2 millones de euros en los que se abrió la puja, la promotora que se ha hecho con la pieza ha ofertado 8.236.000 euros (sin IVA). Un valor que ha superado con bastante el resto de proposiciones.

Por el volumen desembolsado es la más destacada de las operaciones inmobiliarias impulsadas por el Consistorio en el tiempo más reciente. Pero no la única.

A finales del año pasado se llevó la satisfacción de lograr que la empresa Ñarupark comprase por 4.750.001 euros (sin IVA) un solar en el sector CH.2 El Retiro, Polígono Sur.

Esta finca tiene una superficie de 5.160,58 metros cuadrados y una edificabilidad de 5.718,48 metros, para un máximo de 71 viviendas.

Por el contrario, se tomó con que dos de las otras dos propiedades quedaron desiertas, sin empresas interesadas. Esta situación afectó a la parcela R.6 y a la parcela M.2 del PERI-CA.1 Campanillas I, tasadas en 7,9 y 3,8 millones de euros respectivamente.

El concurso de enajenación incluía inicialmente un cuarto lote en la zona de El Cañaveral. Sin embargo, la mesa acordó en su momento la suspensión de la apertura de ofertas hasta que se resolviesen dudas sobre el terreno.

El otro procedimiento de venta que ha permitido a Málaga ingresar unos 2,5 millones corresponde a la enajenación de varias parcelas en Colinas del Limonar, una de las urbanizaciones más caras de la capital de la Costa del Sol.

El balance de estas operaciones refleja un mercado de suelo municipal con actividad relevante, especialmente en zonas de expansión urbana y reposicionamiento residencial.

Hay que recordar que a finales de 2023, Urbanismo ya logró una suma considerable para la venta al mejor postor de sus aprovechamientos en el sector de Torre del Río, donde actualmente se levantan las torres diseñadas por Carlos Lamela para Metrovacesa y Sierra Blanca Estates. El comprador, Grupo Moraval, pagó 10,8 millones (sin IVA).