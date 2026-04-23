Rescate en 90 minutos: así liberó la Policía Nacional al gerente de una casa de apuestas de Málaga

Imagen de archivo de un joven jugando en un salón de juegos. E.E

Las claves

Las claves Generado con IA La Policía Nacional liberó en 90 minutos al gerente de una casa de apuestas de Málaga tras ser secuestrado. Los secuestradores exigían un rescate de 50.000 euros y amenazaron a la empresa y sus familias. El conflicto comenzó por un fallo informático que causó pagos duplicados y reclamaciones de un empleado. Los dos implicados fueron detenidos en el momento de negociar la entrega del dinero en un restaurante.

La Policía Nacional ha liberado en apenas hora y media al gerente de un local de apuestas de Málaga que había sido secuestrado mientras sus captores exigían 50.000 euros por su rescate. Los dos implicados fueron detenidos en el momento en que negociaban la entrega del dinero en un restaurante de un centro comercial, con la víctima presente.

Según ha informado la Policía en un comunicado, los arrestados habían amenazado con represalias tanto contra responsables de la empresa como contra sus familias para forzar el pago.

El origen del conflicto se remonta a un fallo informático en el establecimiento que provocó pagos duplicados durante un breve periodo. A partir de ahí, un empleado comenzó a reclamar una elevada suma a la empresa, asegurando que debía responder ante terceros y recuperar el dinero entregado a clientes.

En los días siguientes, el propio empleado, junto a un vigilante de seguridad y otro varón, intensificaron la presión mediante mensajes y audios. Incluso llegaron a vigilar a uno de los responsables de la empresa, lo que generó un fuerte clima de intimidación al comprobar que conocían sus rutas, su vehículo y su domicilio.

Los sospechosos aseguraban además tener problemas con terceros a los que supuestamente habían implicado para recuperar el dinero, aumentando así la presión. Finalmente, secuestraron a uno de los responsables y exigieron al gerente el pago de 50.000 euros, aunque la cantidad fue variando en sucesivas comunicaciones, en las que reclamaban entregas parciales inmediatas.

Tras la denuncia, la Policía activó de inmediato un dispositivo de búsqueda. En apenas 90 minutos, los agentes localizaron a la víctima en un restaurante de comida rápida de un centro comercial de Málaga, donde iba a producirse el primer pago, y procedieron a su liberación.

La intervención permitió evitar cualquier daño a la víctima y frustrar el cobro del rescate. Los dos detenidos han sido arrestados como presuntos autores de un delito de secuestro.