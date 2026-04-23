La calle Larios de Málaga roza el lleno: solo queda un local libre en todo el eje comercial

Las claves

Las claves Generado con IA La calle Marqués de Larios en Málaga alcanza una ocupación del 98%, con solo un local vacío entre los 53 disponibles. Las rentas de los locales se sitúan en máximos históricos, llegando hasta 300 €/m² al mes para espacios pequeños y mostrando subidas anuales cercanas al 10%. El sector de la moda domina el mix comercial de Larios con un 45%, seguido por cosmética, restauración y servicios, destacando el peso de joyerías y relojerías. La escasez de locales y la concentración de la propiedad limitan nuevas inversiones, desplazando el interés hacia otras zonas emergentes como la calle Nueva, la Plaza de la Constitución y la Alameda Principal.

La calle Marqués de Larios vuelve a situarse en la élite del retail español. Así lo refleja el Informe de Retail 2025 elaborado por las consultoras aRetail y Gesvalt, que confirma que la principal arteria comercial de Málaga mantiene niveles récord de ocupación y rentas, consolidándose como uno de los ejes comerciales más competitivos del país.

El estudio señala que Larios presenta una ocupación del 98%, con solo uno de los 53 locales disponibles vacante, lo que sitúa la tasa de disponibilidad en torno al 2%. Una cifra que refuerza su condición de espacio prácticamente saturado y altamente codiciado por las grandes marcas.

El atractivo de la calle, impulsado por el crecimiento turístico, el aumento de población residente y el posicionamiento de Málaga como destino cultural y tecnológico, ha llevado los precios a niveles históricos.

Las rentas en los locales de menor tamaño, de hasta 100 metros cuadrados, se sitúan entre 240 y 300 euros por metro cuadrado al mes, con medias anuales que rozan los 2.600 euros por metro cuadrado y subidas interanuales cercanas al 10%.

En el caso de superficies mayores, los precios se ajustan por tramos:

Entre 101 y 300 m²: 200–250 €/m²/mes.

Entre 301 y 500 m²: 120–150 €/m²/mes.

Entre 501 y 1.000 m²: 105–115 €/m²/mes.

Más de 1.000 m²: 70–90 €/m²/mes.

Un eje dominado por la moda y el turismo

El mix comercial de Larios sigue claramente orientado a la moda, que representa el 45% del total de actividad, seguida de otros comercios (19%), cosmética (14%), restauración (11%) y servicios (9%).

Dentro del segmento de moda, destaca además el peso creciente de joyerías y relojerías, que suponen en torno al 11% del total, reflejando el perfil de consumo turístico de alto valor que caracteriza a la vía.

Más allá de las cifras de ocupación, el informe subraya que la calle Larios se ha convertido en un activo estratégico de inversión en el segmento high street, con fuerte interés de operadores nacionales e internacionales.

Sin embargo, la elevada concentración de la propiedad —en manos de apenas cuatro grandes tenedores— y la escasez de operaciones recientes refuerzan su carácter cerrado, lo que limita la entrada de nuevo producto en el mercado.

Este contexto está desplazando parte del interés inversor hacia otras zonas de la ciudad con mayor disponibilidad y recorrido de crecimiento.

Nuevos focos comerciales en Málaga

El informe identifica varias áreas emergentes que están captando la atención de operadores y marcas: la calle Nueva se consolida como alternativa directa a Larios, con una mejora progresiva de su mix comercial, mayor presencia de operadores organizados y una evolución positiva en ocupación y rentas.

La Plaza de la Constitución, por su parte, se afianza como ubicación premium para flagship stores y conceptos de alto impacto, especialmente orientados a imagen de marca.

Mientras tanto, la Alameda Principal vive un proceso de transformación urbana y comercial que está atrayendo nuevos conceptos de restauración y ocio, favorecido por su conexión entre el centro histórico y el frente marítimo.