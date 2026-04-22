Luz verde definitiva para rehabilitar el Convento de la Trinidad en Málaga como gran centro cultural
La Comisión de Patrimonio informa favorablemente al proyecto de recuperación del inmueble.
Más información: Más de 20 años de olvido y solo 453.000 euros: la Junta aplaza la rehabilitación del Convento de la Trinidad en Málaga
Las claves
Generado con IA
La Comisión Provincial de Patrimonio ha aprobado el proyecto de rehabilitación del Convento de la Trinidad en Málaga para convertirlo en un gran centro cultural y administrativo.
El complejo incluirá salas de exposiciones, espacios polivalentes para actividades culturales, un archivo provincial intermedio y zonas logísticas y administrativas.
El proyecto respeta los valores patrimoniales del edificio, construido entre los siglos XV y XVI, y contempla la restauración de la antigua huerta conventual como espacio público.
Habrá un nuevo edificio semienterrado que conectará el convento con el Archivo Histórico Provincial, acogiendo el primer Archivo Provincial Intermedio de Andalucía.
Tras décadas de abandono y varios proyectos enterrados en los cajones de la Junta de Andalucía, la recuperación del histórico Convento de la Trinidad alcanza un hito esencial.
Y ello después de que la Comisión Provincial de Patrimonio haya dado luz verde a la última propuesta de intervención, mediante la que se busca rehabilitar el inmueble como un equipamiento de uso cultural y administrativo.
Este pronunciamiento allana el camino a la licitación de las obras para la reforma del cenobio y su entorno.
El proyecto incluye el estudio del bien –declarado Monumento Histórico-Artístico en 1980, pasando a tener la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) cinco años después– y sus valores culturales, la diagnosis de su estado actual, la propuesta de actuación y la incidencia sobre los valores protegidos, así como un programa de mantenimiento.
Según el dictamen de la Comisión, las actuaciones propuestas son compatibles con las condiciones adecuadas para llevar a cabo la restauración y la conservación del cenobio.
Asimismo, los métodos constructivos son compatibles con la tradición constructiva del bien, quedando fundamentado que los elementos que se remodelan o se suprimen corresponden a la última intervención realizada en 2013.
Igualmente, se señala que para la redacción del proyecto de ejecución se han caracterizado los materiales originales constitutivos del convento, incluyendo piedra, ladrillos y morteros de llagueado en diferentes puntos de la edificación, quedando subsanadas las cuestiones requeridas en el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en relación con el proyecto básico.
La operación, que abarca también al entorno del cenobio construido entre los siglos XV y XVI por iniciativa de don Francisco Ramírez de Madrid, plantea actuaciones de restauración, conservación y puesta en valor del edificio original. El objetivo es que dé cabida a salas de exposiciones y espacios polivalentes para actividades escénicas, musicales y literarias en torno al claustro y la iglesia.
De igual modo, se prevé la construcción de un nuevo edificio, semienterrado bajo la cota de la calle que sirva de conexión entre el convento de la Trinidad y el Archivo Histórico Provincial de Málaga, también declarado BIC. Dicho espacio, repartido en dos plantas de sótano, acogerá el Archivo Provincial Intermedio, el primero de su naturaleza que se abre en Andalucía.
El espacio público en torno al cenobio se proyecta como una vuelta a la configuración de la antigua huerta del convento, estableciendo una diferenciación de espacios y recorridos. Así, en la entrada al centro cultural se dispone el jardín y huerto medicinal junto a la lámina de agua que estructura el espacio, mientras que en la zona norte se plantean especies de huerta de temporada como vínculo con la historia agrícola del lugar.
Reyes Católicos
El valor patrimonial e histórico del inmueble es extremo. El convento data del siglo XV y fue levantado por los trinitarios, piedra a piedra, en la colina donde las tropas de los Reyes Católicos acometieron la conquista de la Málaga musulmana.
La última ocasión en la que el Gobierno regional abrió la puerta a transformar el inmueble en un centro cultural polivalente fue en 2022.
Conforme a la hoja de ruta trazada por la Administración regional, la idea es el Convento de la Trinidad disponga de hasta cinco nodos diferenciados por usos: logísticos; archivo provincial intermedio; centro cultural polivalente, ocupando los espacios "más característicos y representativos del edificio como el claustro y la nave de la iglesia"; sede administrativa, con la implantación de instituciones relacionadas con la Cultura, el fomento y dinamización del sector, y espacios exteriores de carácter público.
- Centro cultural polivalente (1.465 metros cuadrados): Es el gran nodo de todo el conjunto. Si no por su superficie, sí por su uso. Contará con una sala de exposiciones temporales, de 300 metros. Se maneja la posibilidad de que este uso quede integrado en el claustro, lo que abre la opción a ampliar la superficie a hasta 575 metros. A esta primera zona se suman varios espacios polivalentes para la celebración de grandes eventos. Uno de ellos, con 500 metros, en la iglesia. Se propone que esta sala se proyecte como "un espacio versátil, capaz de albergar eventos de diversa naturaleza (exposiciones, espectáculos de danza, conciertos, representaciones teatrales…)". El segundo espacio polivalente estaría en el patio claustro, con 565 metros. En este nodo, se emplaza una sala de prensa y camerinos.
- Archivo provincial intermedio (3.620 metros cuadrados): El edificio deberá disponer del sistema de tratamiento de los documentos, de gestión administrativa y de servicios para la ciudadanía. Por seguridad, contará con tres accesos independientes. El área de tratamiento documental estará restringida al personal del archivo. Es la zona donde se manipulan los documentos, con un punto de recepción y limpieza y otro de trabajos más específicos. En el plan funcional se habla también de una sala de clasificación y depósito provisional, de una sala de desinsectación y fumigación, de un taller de restauración…Dentro de este nodo, de los 3.620 metros previstos, 2.600 se reservan para 12 depósitos documentales de 200 metros cada uno para materiales convencionales y otro de 200 metros materiales especiales. Se prevén una sala de consulta de 160 metros, con 35 puestos de lectura, y otra de referencias de 55 metros.
- Usos logísticos (1.600 metros cuadrados): Los mismos incluyen los espacios comunes de acceso a las instalaciones, entre ellos uno con unos 150 metros relacionado con los eventos culturales que se celebren en el edificio. Habrá un vestíbulo general, con otros 150 metros cuadrados, desde el que será posible localizar fácilmente el núcleo de comunicación vertical, debiendo disponerse un punto de Información General, así como un panel de directorio del edificio. También se dispone un registro general, con unos 75 metros; aseos para el público, que dispondrán de sala de lactancia. Asimismo, entre otras dependencias, se contempla una sala de conductores, destinada a su descanso y estancia, y un local sindical. La propuesta reclama también 80 metros de garaje para estacionamiento de vehículos oficiales o visitas institucionales; un aparcamiento de 650 metros para el personal.