Luz verde definitiva para rehabilitar el Convento de la Trinidad en Málaga como gran centro cultural

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Provincial de Patrimonio ha aprobado el proyecto de rehabilitación del Convento de la Trinidad en Málaga para convertirlo en un gran centro cultural y administrativo. El complejo incluirá salas de exposiciones, espacios polivalentes para actividades culturales, un archivo provincial intermedio y zonas logísticas y administrativas. El proyecto respeta los valores patrimoniales del edificio, construido entre los siglos XV y XVI, y contempla la restauración de la antigua huerta conventual como espacio público. Habrá un nuevo edificio semienterrado que conectará el convento con el Archivo Histórico Provincial, acogiendo el primer Archivo Provincial Intermedio de Andalucía.

Tras décadas de abandono y varios proyectos enterrados en los cajones de la Junta de Andalucía, la recuperación del histórico Convento de la Trinidad alcanza un hito esencial.

Y ello después de que la Comisión Provincial de Patrimonio haya dado luz verde a la última propuesta de intervención, mediante la que se busca rehabilitar el inmueble como un equipamiento de uso cultural y administrativo.

Este pronunciamiento allana el camino a la licitación de las obras para la reforma del cenobio y su entorno.

El proyecto incluye el estudio del bien –declarado Monumento Histórico-Artístico en 1980, pasando a tener la consideración de Bien de Interés Cultural (BIC) cinco años después– y sus valores culturales, la diagnosis de su estado actual, la propuesta de actuación y la incidencia sobre los valores protegidos, así como un programa de mantenimiento.

Según el dictamen de la Comisión, las actuaciones propuestas son compatibles con las condiciones adecuadas para llevar a cabo la restauración y la conservación del cenobio.

Asimismo, los métodos constructivos son compatibles con la tradición constructiva del bien, quedando fundamentado que los elementos que se remodelan o se suprimen corresponden a la última intervención realizada en 2013.

Igualmente, se señala que para la redacción del proyecto de ejecución se han caracterizado los materiales originales constitutivos del convento, incluyendo piedra, ladrillos y morteros de llagueado en diferentes puntos de la edificación, quedando subsanadas las cuestiones requeridas en el informe de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico en relación con el proyecto básico.

La operación, que abarca también al entorno del cenobio construido entre los siglos XV y XVI por iniciativa de don Francisco Ramírez de Madrid, plantea actuaciones de restauración, conservación y puesta en valor del edificio original. El objetivo es que dé cabida a salas de exposiciones y espacios polivalentes para actividades escénicas, musicales y literarias en torno al claustro y la iglesia.

De igual modo, se prevé la construcción de un nuevo edificio, semienterrado bajo la cota de la calle que sirva de conexión entre el convento de la Trinidad y el Archivo Histórico Provincial de Málaga, también declarado BIC. Dicho espacio, repartido en dos plantas de sótano, acogerá el Archivo Provincial Intermedio, el primero de su naturaleza que se abre en Andalucía.

El espacio público en torno al cenobio se proyecta como una vuelta a la configuración de la antigua huerta del convento, estableciendo una diferenciación de espacios y recorridos. Así, en la entrada al centro cultural se dispone el jardín y huerto medicinal junto a la lámina de agua que estructura el espacio, mientras que en la zona norte se plantean especies de huerta de temporada como vínculo con la historia agrícola del lugar.

Reyes Católicos

El valor patrimonial e histórico del inmueble es extremo. El convento data del siglo XV y fue levantado por los trinitarios, piedra a piedra, en la colina donde las tropas de los Reyes Católicos acometieron la conquista de la Málaga musulmana.

La última ocasión en la que el Gobierno regional abrió la puerta a transformar el inmueble en un centro cultural polivalente fue en 2022.

Conforme a la hoja de ruta trazada por la Administración regional, la idea es el Convento de la Trinidad disponga de hasta cinco nodos diferenciados por usos: logísticos; archivo provincial intermedio; centro cultural polivalente, ocupando los espacios "más característicos y representativos del edificio como el claustro y la nave de la iglesia"; sede administrativa, con la implantación de instituciones relacionadas con la Cultura, el fomento y dinamización del sector, y espacios exteriores de carácter público.