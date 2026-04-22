La Comic Con de Málaga sube el precio de las entradas en 2026: cobrará hasta 80 euros por día, 30 más que hace un año

Las claves

Las claves Generado con IA La Comic Con de Málaga incrementa el precio de las entradas hasta 80 euros por día para su edición de 2026, 30 euros más que el año anterior. Los asistentes de la edición 2025 podrán acceder a una preventa exclusiva el 23 de abril, aunque no tendrán descuento en el precio de las entradas. La convención incorpora un nuevo pabellón temporal de 9.000 m², duplicando el número de expositores y actividades respecto al año pasado. Se amplían las áreas de arte, videojuegos y juegos de rol, con espacios independientes y mayor superficie dedicados a cada sección.

La San Diego Comic Con de Málaga celebró su primera edición el pasado año, con más de 95.000 visitantes y un impacto económico de 44 millones de euros. Este 2026, el festival ya tiene fecha (del 1 al 4 de octubre) y el 23 de abril será el día en el que los fans más fieles podrán comprar de manera anticipada las entradas para la segunda edición. El cambio será sustancial: el precio de los tickets aumenta 30 euros por día.

Así lo han confirmado desde la organización, y han recordado que se trata de un precio "habitual" en este tipo de convenciones. El pasado año, las entradas se vendieron a 50 euros por día más gastos de gestión, a modo de "celebración" por la llegada a la ciudad.

En esta segunda edición, el precio deja de tener esa promoción y será de 80 euros por día más gastos de gestión.

Los fans que asistieron al evento en 2025 no tendrán descuento este año, pero sí podrán acceder de manera anticipada a la compra de entradas a partir de las 10:00 horas del jueves 23 de abril en Ticketmaster, tiquetera oficial de la convención tanto para la preventa exclusiva como para la venta de entradas general.

"En señal de agradecimiento a la comunidad fan y a quienes asistieron en 2025, San Diego Comic-Con Málaga habilitará una ventana de compra anticipada para cuyo acceso será imprescindible tener a mano su Registration ID de 2025 y una cuenta creada en Ticketmaster con el mismo email que utilizaron en San Diego Comic-Con Málaga en 2025", han detallado desde la organización.

Cada fan podrá comprar dos entradas: una para sí mismo y otra para su acompañante. Las entradas estarán disponibles por jornada (jueves 1 de octubre, viernes 2 de octubre, sábado 3 de octubre o domingo 4 de octubre) y también estará disponible un Pack de 4 días.

Precios Comic Con 2026

-Entrada general por día a partir de 13 años: 84,80 € (gastos de gestión de 4,80€ incluidos).

-Entrada de menores por día hasta 12 años en la fecha del evento: 37,10 € (gastos de gestión de 4,80€ incluidos).

Los fans que no recuerden su Registration ID o que deseen modificar su email asociado a su ID podrán hacerlo.

Además, los nuevos fans que estén planificando asistir en 2026 ya tienen la posibilidad de crear un nuevo Registration ID. Ese Registration ID 2026 será útil tanto en la preventa exclusiva como en la venta general, que se abrirá próximamente.

Novedades

Entre las principales novedades, destaca la incorporación de un pabellón temporal de gran formato de unos 9.000 metros cuadrados, que permitirá duplicar el número de expositores y actividades respecto al año anterior, con una distribución pensada para mejorar el flujo de asistentes.

También se reforzará el espacio dedicado al arte, con un nuevo recinto independiente de unos 1.200 metros cuadrados enfocado al Artist Alley, donde habrá mayor presencia de autores, ilustradores y creadores, con el objetivo de dar más visibilidad al talento emergente.

El área de videojuegos -Gaming Plaza- pasará de 280 metros cuadrados a más de 2.000 metros cuadrados y estrenará una nueva ubicación interior independiente.

Por su parte, la zona de juegos de rol -Ludic Plaza, ‘Sit&Play Area’- dispondrá de un espacio diferenciado y mucho más amplio distribuido en dos pabellones.