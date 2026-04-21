El Perchel recupera su historia: así son las 50 viviendas públicas que "flotarán" sobre la trama musulmana de Málaga

Las claves

Las claves Generado con IA La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía construirá 50 viviendas protegidas en El Perchel, Málaga, con una inversión de 7,9 millones de euros. El edificio "flotará" sobre restos arqueológicos musulmanes gracias a una cimentación por pilotes, permitiendo la conservación in situ del patrimonio histórico. La promoción incluye eficiencia energética, aerotermia, paneles solares y una cubierta transitable como espacio comunitario, además de 50 aparcamientos y trasteros. El proyecto favorecerá la integración social reservando el 40% de las más de 55.000 horas de empleo generadas a mujeres y colectivos vulnerables.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) ha desbloqueado definitivamente la construcción de 50 viviendas protegidas (VPO) en el corazón de El Perchel.

Con una inversión de 7,9 millones de euros, la promoción de la calle Cerrojo, 28 no es solo un hito residencial, sino un ejercicio de equilibrio entre la arquitectura doméstica contemporánea y el respeto absoluto al patrimonio arqueológico de Málaga.

La propuesta tiene su origen en el año 2004, cuando el diseño resultó ganador del concurso J5 para jóvenes arquitectos convocado por la entonces EPSA.

Tras un largo proceso de maduración que incluyó tres estudios previos y un proyecto básico entre 2008 y 2011, el actual Proyecto de Ejecución, firmado por Luis Machuca (autor, entre otros, de la rehabilitación del Caminito del Rey), ha sido adaptado minuciosamente a las exigencias actuales de habitabilidad y sostenibilidad.

"Invisibilidad" arqueológica

El mayor desafío del solar ha sido la presencia de una factoría de salazones y restos de la trama urbana musulmana. Para salvar este obstáculo, el arquitecto ha diseñado una solución técnica singular: el edificio "flotará" sobre el yacimiento.

Cimentación por pilotes : Elegida específicamente tras estudios geotécnicos para no dañar los restos.

Cota elevada : La planta baja se sitúa por encima del nivel de la acera, no solo para proteger los restos arqueológicos, sino también para dotar de privacidad a las viviendas e impedir vistas directas desde la calle.

Integración sin medianeras: El edificio se estructura mediante un recorrido interior y patios que eliminan las medianeras vistas, creando una pieza exenta que se integra con sobriedad en el casco antiguo.

Tras los requerimientos de la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de Málaga, el proyecto final opta por la conservación in situ de los restos.

Cultura emitió una memoria en 2007 en la que resolvía disponer la integración de los restos arqueológicos, "entendiendo como tal el mantenimiento y consolidación en el lugar del descubrimiento que posibilite su observación, contextualización y comprensión".

Sin embargo, lal propuesta quedó en nada después de comprobarse que la decisión de musealizar los restos a costa de AVRA "tenía unos costes totalmente inasumibles" y la promoción de viviendas sociales en el Centro, "destinado a un colectivo altamente necesitado, quedaría sin desarrollar".

Plano con la delimitación de los restos arqueológicos y la futura edificación.

La calle privada como protagonista

La intervención se organiza en torno a una calle privada central que articula el complejo. Con accesos únicos por las calles Cerrojo y Agustín Parejo, el edificio juega con las alturas, descendiendo de tres a dos plantas en su encuentro con la calle Agustín Parejo para respetar la escala del entorno.

Las cubiertas no serán meros elementos de cierre, sino terrazas transitables que funcionan como espacios de convivencia para la comunidad, prolongando la vida del edificio hacia el exterior y enriqueciendo visualmente los patios interiores.

El edificio ha sido proyectado bajo estándares de vanguardia energética para el clima de Málaga.

Envolvente térmica : Un diseño que limita la demanda de energía y elimina puentes térmicos.

: Un diseño que limita la demanda de energía y elimina puentes térmicos. Eficiencia : Uso de aerotermia de alta eficiencia y paneles fotovoltaicos.

Cláusula social: La construcción generará más de 55.000 horas de empleo para colectivos vulnerables, con una reserva del 40% de esos puestos para mujeres.

El programa se completa con 50 plazas de aparcamiento y 50 trasteros en una planta sótano que, al igual que el resto del conjunto, respeta escrupulosamente la cota de los restos arqueológicos, asegurando que el pasado de Málaga conviva bajo los cimientos de su futuro residencial.