Siete vehículos afectados tras un incendio en el distrito Bailén-Miraflores de Málaga

La calle donde han ocurrido los hechos. Google Maps

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Las claves Generado con IA Siete vehículos estacionados ardieron en un incendio en la calle Tejares, en el distrito Bailén-Miraflores de Málaga. El fuego ocurrió sobre las 03:05 horas de la madrugada y también afectó a un contenedor y a la fachada de un edificio cercano. Los bomberos extinguieron el incendio y no se han registrado daños personales.

Un total de siete vehículos estacionados en la vía pública han ardido tras un incendio ocurrido en la madrugada de este lunes en el distrito Bailén-Miraflores, en Málaga capital.

Los hechos han tenido lugar sobre las 03,05 horas, en la calle Tejares, en el citado distrito malagueño, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Los efectivos de bomberos han extinguido el incendio, que ha afectado, además de a los siete vehículos estacionados en la vía pública, a un contenedor y la fachada de un edificio próximo.

Por último, las citadas fuentes han indicado que no se han registrado daños personales. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación del parque Central (Martiricos).