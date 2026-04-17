La Junta saca a licitación 50 viviendas protegidas en El Perchel (Málaga) por casi 8 millones de euros

Infografía de la zona de cubierta de la nueva promoción residencial proyectada por la Junta en La Trinidad, en Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta de Andalucía licita la construcción de 50 viviendas protegidas en el barrio de El Perchel, Málaga, con un presupuesto de casi 8 millones de euros. La promoción, situada en la calle Cerrojo 28, contará con viviendas de uno, dos y tres dormitorios, garajes y trasteros vinculados. El edificio dispondrá de instalaciones de eficiencia energética, incluyendo aerotermia individual y una planta solar fotovoltaica de 43 módulos. Dos viviendas de la planta baja estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, y el plazo de ejecución previsto es de 18 meses.

La Junta de Andalucía ha dado luz verde a la construcción de 50 viviendas protegidas en pleno barrio de El Perchel, en Málaga capital. La licitación de las obras, publicada este jueves en el Perfil del Contratante del Ejecutivo andaluz y en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE), cuenta con un presupuesto base de 7.937.539 euros y un plazo de ejecución estimado de 18 meses. Se da la circunstancia que la construcción de esta promoción de VPO prevista en la calle Cerrojo sale a concurso después de 20 años, con el fallido plan de las tecnocasas.

La promoción, que saldrá al mercado en régimen general de venta e incluirá garajes y trasteros vinculados, se levantará sobre suelo público en el número 28 de la calle Cerrojo. El solar, de más de 2.300 metros cuadrados, está delimitado por las calles Cerrojo, Fuentecilla y Agustín Parejo, a escasos minutos del centro histórico y en un entorno consolidado con servicios urbanos, hoteles, restauración y equipamientos públicos como el Registro de la Propiedad.

El edificio se distribuirá en tres plantas, con accesos por las calles Cerrojo y Agustín Parejo, y contará con una superficie útil de 2.954 metros cuadrados destinados a viviendas, 1.504 a garajes y 186 a trasteros, ubicados estos últimos junto a las plazas de aparcamiento en la planta sótano.

Del total de inmuebles, tres serán de un dormitorio, 40 de dos y siete de tres. Dos de las viviendas de la planta baja estarán adaptadas para personas con movilidad reducida, según detallan los pliegos de la contratación pública.

Eficiencia energética y autoconsumo

El proyecto apuesta de forma decidida por la eficiencia energética. Cada vivienda dispondrá de una instalación individual de aerotermia con bomba de calor compacta y compresor dual, así como un depósito de 200 litros de agua en acero inoxidable esmaltado con panel de control programable.

El edificio incorporará además una instalación solar fotovoltaica con 43 módulos monocristalinos bifaciales de 715 vatios y un centro de transformación propio de 630 kilovatios para el suministro eléctrico.

Las empresas interesadas en concurrir al concurso pueden consultar toda la documentación en el Perfil del Contratante de la Junta de Andalucía y tienen hasta el próximo 21 de mayo para presentar sus ofertas.