Tirón de orejas a la Junta de Andalucía por vulnerar la neutralidad electoral en Málaga

Vista a las obras de rehabilitación del Hospital Pascual de Málaga.

Las claves

Las claves Generado con IA La Junta Electoral Provincial de Málaga ha declarado que la visita de consejeros al antiguo Hospital Pascual vulneró la neutralidad electoral. El PSOE-A denunció que el acto era una exhibición pública de logros del gobierno en plena campaña electoral. La resolución destaca que la visita no era información imprescindible y que suponía una exaltación de la gestión del gobierno. La Junta Electoral ha apercibido a los consejeros sin imponer multas, instándoles a evitar actos similares durante la campaña.

El proceso hacia las elecciones al Parlamento de Andalucía del próximo 17 de mayo suma su primer gran choque jurídico-institucional.

La Junta Electoral Provincial de Málaga ha declarado formalmente que la visita realizada el pasado 7 de abril a las obras del antiguo Hospital Pascual por los consejeros de Salud, Antonio Sanz, y de Economía, Carolina España, incurrió en una prohibición legal.

Con este pronunciamiento falla a favor del PSOE-A, que presentó una denuncia contra el acto público, al entender que se estaba haciendo un uso electoralista de las infraestructuras públicas.

El origen del conflicto se sitúa en una convocatoria oficial de la Junta de Andalucía bajo el epígrafe de "visita técnica". En ella, los consejeros Antonio Sanz y Carolina España recorrieron las obras del futuro centro sanitario en la calle Amargura.

Según la denuncia presentada por el representante socialista, Francisco Conejo, el acto no tuvo un carácter administrativo interno, sino que fue una "escenificación pública" preparada para los medios de comunicación.

Durante el recorrido, los consejeros desgranaron datos que el PSOE consideró "exaltación de logros". Entre ellos, la inversión, de 3,49 millones de euros; la creación de 16 consultas externas y una Unidad de Continuidad Asistencial, y el anuncio de la puesta en funcionamiento para el mes de noviembre.

Tras analizar los hechos y la amplia cobertura mediática del evento, la Junta Electoral Provincial de Málaga ha dictaminado que la actuación incurre en la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG.

Este precepto prohíbe cualquier acto organizado por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o logros obtenidos desde la convocatoria de las elecciones.

En su resolución de fecha 14 de abril, el organismo electoral subraya puntos clave:

Información prescindible : La visita no constituye información "imprescindible" para el funcionamiento del servicio público.

: La visita no constituye información "imprescindible" para el funcionamiento del servicio público. Alusión a logros : Se considera una exhibición de la acción de gobierno incompatible con la neutralidad exigida.

Apercibimiento sin multa: Siguiendo la doctrina de la Junta Electoral Central, el organismo ha optado por instar a los consejeros a abstenerse de actuaciones similares en lo que resta de campaña, sin llegar a imponer la sanción de hasta 3.000 euros que solicitaba el PSOE.

Este fallo supone un aviso directo al Gobierno andaluz sobre el uso de la agenda institucional en vísperas del 17-M. El PSOE-A había denunciado que el uso de los recursos públicos para proyectar una imagen positiva de la gestión sanitaria quebraba el principio de igualdad entre las candidaturas.