Un hombre muere en Málaga al caer su coche por un desnivel: un niño de 12 años, herido

Las claves

Las claves Generado con IA Un hombre de 42 años ha fallecido tras salirse su coche de la carretera y caer por un desnivel cerca del embalse del Tomillar, en Málaga. En el accidente resultó herido un menor de 12 años, que fue trasladado al Hospital Materno Infantil de la capital. El suceso ocurrió poco después de las 20:00 horas y movilizó a bomberos, servicios sanitarios y cuerpos policiales.

Un hombre ha muerto este martes y un menor ha resultado herido después de que el vehículo en el que circulaban se saliese de la carretera en Málaga.

Así lo confirman desde el servicio de emergencias 1-1-2, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. De acuerdo con los datos aportados, el teléfono 1-1-2 recibió un aviso pocos minutos después de las 20:00 horas de ayer martes en el que se pedía ayuda porque un coche se había salido de la calzada en una vía cercana al embalse del Tomillar y había caído por un desnivel.

El ciudadano que alertó indicaba que en el interior del vehículo había un hombre atrapado, además de un menor herido. La sala coordinadora activó de inmediato a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias, a la Policía Nacional y a la Local.

Los servicios sanitarios en el lugar confirmaron al 1-1-2 el fallecimiento de un varón de 42 años y el traslado de un menor de 12 al Hospital Materno Infantil de la capital.