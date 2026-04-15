Fallece un hombre en Málaga capital tras ser atropellado en la salida de la A-7 de la barriada de La Mosca

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Las claves Generado con IA Un hombre ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en la calle Escritor Jiménez Guzmán, en la barriada La Mosca, Málaga capital. El accidente ocurrió a las 08:30 horas en la rotonda de la salida de la A-7 hacia Cerrado de Calderón y La Mosca. Al lugar acudieron efectivos de la Policía Local, sanitarios y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.

Trágico accidente este miércoles en Málaga capital. A primera hora de la mañana, un hombre ha fallecido tras ser atropellado por un turismo en la calle Escritor Jiménez Guzmán, en la barriada La Mosca, en la zona este.

El suceso ha tenido lugar sobre las 08,30 horas en la rotonda de la salida de la A-7 de Cerrado de Calderón y La Mosca, según han indicado desde el Sistema Emergencias 112 Andalucía.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos de la Policía Local de Málaga, sanitarios y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, según han informado desde el Área de Seguridad de Málaga en sus redes sociales.