Málaga avanza en el gran intercambiador junto a Rincón para aliviar los atascos: pagará casi un millón por el suelo

Vista de la parcela sobre la que el Ayuntamiento de Málaga se plantea el intercambiador modal Arroyo de Totalán. Google Earth

Las claves nuevo Generado con IA El Ayuntamiento de Málaga pagará casi un millón de euros por los terrenos para el nuevo intercambiador modal junto a Rincón de la Victoria. La Comisión Provincial de Valoraciones ha fijado el justiprecio definitivo en 946.776,81 euros, desestimando las alegaciones de los propietarios. El intercambiador facilitará el trasbordo de vehículos privados a transporte público para aliviar los atascos en el acceso a Málaga desde Rincón y Vélez-Málaga. La infraestructura forma parte del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y contará con conexión a autobuses de EMT y la futura red ciclista litoral.

La apuesta de Málaga por construir un intercambiador modal de transportes en la frontera con Rincón de la Victoria sigue dando pasos.

Aunque con un largo camino aún por delante, el Ayuntamiento de la capital de la Costa del Sol completa una nueva etapa clave en el impulso de esta infraestructura, clave en su plan de movilidad.

En concreto, Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar en su próxima sesión, que se celebrará este jueves, el justiprecio definitivo fijado por la Comisión Provincial de Valoraciones para la expropiación de los terrenos sobre los que se dibuja el Intercambiador Arroyo de Totalán.

Este movimiento permitirá cerrar el expediente de enajenación de una parcela estratégica de 53.512,89 metros cuadrados.

De acuerdo con los datos recogidos en el expediente urbanístico, consultado por EL ESPAÑOL de Málaga, la operación se cierra finalmente en 946.776,81 euros, lo que obliga a las arcas municipales a desembolsar una partida adicional de 156.404,31 euros sobre la valoración que el Ayuntamiento ya había abonado en abril de 2025.

El proceso administrativo ha estado marcado por el intento de los propietarios de elevar considerablemente la indemnización.

No obstante, la Comisión Provincial ha decidido desestimar íntegramente y por unanimidad las alegaciones presentadas por la representación de la propiedad.

Entre sus pretensiones, los dueños de los terrenos intentaron aplicar un factor corrector al alza alegando que la finca se ubicaba en un entorno de "singular valor ambiental o paisajístico".

Sin embargo, los técnicos rechazaron este argumento de forma tajante, determinando que la parcela se encuentra en un entorno "fuertemente antropizado" (transformado por la mano del hombre), lo que invalida cualquier carácter de excepcionalidad natural.

Asimismo, aunque los propietarios reclamaban rentas potenciales de explotación superiores, la Comisión las fijó en un valor unitario de 8,10 euros el metro, una cifra que Urbanismo ha acabado aceptando al considerarla razonable dentro de la variabilidad de los indicadores agrarios.

Este intercambiador, identificado como SGIT-SNU-LE.2, es una pieza fundamental del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de la ciudad. Su misión es recoger el intenso tráfico diario procedente de Rincón de la Victoria y Vélez-Málaga, permitiendo a los conductores dejar su vehículo en este gran aparcamiento disuasorio y conectar con el centro de la capital mediante autobuses de la EMT o la futura red ciclista litoral.